La tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrolla este miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima desde las 20:00 horas, con una duración estimada de dos horas y media. En esta jornada intervienen doce candidatos, entre ellos Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), quienes integran la terna 2 del tercer bloque temático.

Intercambio de posturas

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno):

“Difícil combatir un fenómeno si no se le comprende. ¿Por qué existe el nivel de corrupción que tenemos hoy en los tres niveles de gobierno? Porque sigue funcionando un sistema mercantilista: de un lado, negociantes que detectan rentas en el Estado y capturan a la autoridad mediante la corrupción para que esa autoridad legisle y ellos se hagan de esas rentas. Ese modelo sigue intacto y en el último tiempo hemos combatido solo la mitad del modelo, porque la otra mitad ha comprado con dinero y multa su libertad. Mientras no liquidemos el modelo mercantilista de funcionamiento de la economía y la política, seguirá habiendo corrupción en el país.”

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano):

“En el Perú no falta la plata, lo que sobran son corruptos. La corrupción nos roba el futuro: esa beca que mereces y no accedes es por corrupción; ese trabajo al que no llegas es por corrupción; vas a los centros de salud y no encuentras medicamentos porque la corrupción ha capturado salud, en una mafia que lidera el señor Acuña. En mi gobierno seremos sumamente estrictos con la corrupción que le quita oportunidades a los jóvenes: toda empresa que haya dejado obras abandonadas o tenga directivos sentenciados por corrupción no volverá a contratar con el Estado. Aplicaremos inteligencia artificial para controlar en tiempo real los contratos del Estado. A la máquina no la van a poder corromper.”

Roberto Chiabra (Unidad Nacional):

“La corrupción está matando la dignidad de los peruanos. La corrupción es un tema de dos y a los dos hay que sancionar: al que se vende y al que compra. En esta lucha vamos a reducir la burocracia y simplificar los trámites, incorporar inteligencia artificial para fortalecer el control, aplicar incentivos y protección a denunciantes, muerte civil a todos los corruptos, presencia permanente de la Contraloría y acreditación de funcionarios públicos que manejen recursos. No voy a dejar que esos vivos de siempre se la lleven fácil sin que les pase nada.”

Réplicas entre los candidatos

El intercambio entre los tres postulantes se centró en reformas institucionales para agilizar investigaciones, el rol de la descentralización en la corrupción y la necesidad de digitalización estatal, con un cierre tenso protagonizado por Valderrama, quien cuestionó directamente la trayectoria de Nieto vinculándolo a gestiones municipales controvertidas.

Nieto abrió este debate respondiendo a la pregunta sobre reformas concretas para investigar y sancionar la corrupción sin interferencias. Identificó un “cuello de botella” en el Ministerio Público, con más de 6,000 casos sin resolución efectiva, y propuso fortalecerlo con más recursos y tecnologías para acelerar procesos. El postulante insistió en un modelo internacional probado: liderazgo comprometido, una institución dedicada a perseguir la corrupción (incluso la en curso), y participación ciudadana. Como novedad, abogó por la digitalización total del Estado, descentralizando datos del 99% concentrados en Lima para evitar colapsos ante desastres como un sismo de magnitud 9.

Valderrama apuntó a la descentralización como foco de corrupción, citando casos como los de César Acuña en el norte, Vladimir Cerrón en el centro y Vizcarra en el sur. Asimismo, anunció que el APRA revisará la departamentalización de Toledo para un esquema más eficiente, fortaleciendo la autonomía de centros poblados. En su cierre sobre grandes obras, prometió retomar el gasoducto surperuano y construir líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de nuevas líneas en Trujillo, Arequipa y Piura.

Chiabra enfatizó que “la corrupción no es un tema de leyes, es un tema de personas”. Cuestionó si el corrupto “nace o se hace” y apuntó a la corrupción política, como partidos que cobran por postulaciones mediante “la maquinita”. Propuso jefes de control interno independientes de la Contraloría y la creación de un Ministerio de Infraestructura fusionando Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción para evitar obras paralizadas, sobrevaloradas o licitaciones amarradas.

Ante la pregunta sobre separar funcionarios públicos sin sentencia firme por corrupción, Valderrama amplió el foco a los “corruptores privados nacionales e internacionales”, citando la depredación del mar peruano y abusos en créditos y medicamentos. Chiabra reiteró el trabajo articulado entre Contraloría, Fiscalía y Poder Judicial.

Sobre las iniciativas de reforma judicial en el Congreso y la Fiscalía, Chiabra defendió la autonomía de los órganos estatales y la sanción no solo al corrupto, sino a quien lo nombra. Nieto volvió a la digitalización, proponiendo tres centros de datos conectados en red para procesar información en segundos y eliminar incompatibilidades entre bases ministeriales.

El bloque cerró con un intercambio directo. Valderrama acusó a Nieto de haber participado en “el peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad” en alusión a la gestión de Susana Villarán. Además acusó a su contendor de haberse ofrecido a ser premier de Dina Boluarte,

“Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo”, concluyó.

Tema en discusión: Integridad pública y lucha contra la corrupción

En esta etapa del debate, los postulantes presentan sus propuestas orientadas a fortalecer la transparencia en las instituciones y prevenir prácticas corruptas en la gestión pública. La dinámica contempla una exposición inicial breve seguida de intervenciones cruzadas entre los integrantes del grupo, lo que permite evidenciar diferencias en sus enfoques sobre control del poder y rendición de cuentas.

Perfil técnico de los candidatos

Jorge Nieto es candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno. Es sociólogo y ha ocupado cargos en la administración pública, entre ellos el de ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su trayectoria está vinculada a la gestión estatal, políticas públicas y temas de gobernabilidad.

es candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno. Es sociólogo y ha ocupado cargos en la administración pública, entre ellos el de ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su trayectoria está vinculada a la gestión estatal, políticas públicas y temas de gobernabilidad. Enrique Valderrama es candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, organización política fundada en 1924 y una de las más antiguas del país. Su postulación se da en el marco del retorno del APRA a una elección general tras no participar en los comicios de 2021. Forma parte de la actual plancha presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026.

es candidato presidencial por el Partido Aprista Peruano, organización política fundada en 1924 y una de las más antiguas del país. Su postulación se da en el marco del retorno del APRA a una elección general tras no participar en los comicios de 2021. Forma parte de la actual plancha presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026. Roberto Chiabra es general de división del Ejército del Perú en situación de retiro, con experiencia en el ámbito militar y público. Fue ministro de Defensa entre 2003 y 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo y se desempeña como congresista de la República en el periodo 2021-2026. Su trayectoria está vinculada a la seguridad, defensa nacional y gestión pública.

El debate continúa en los próximos días

La contienda electoral continuará el 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, con la participación de nuevos candidatos. En estas fechas se abordarán temas relacionados con empleo, desarrollo económico y emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología. Los participantes de la próxima fecha son:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

(Perú Moderno) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Álvaro Paz de la Barra (Fé en el Perú)

(Fé en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

(Partido Demócrata Verde) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

(Cooperación Popular) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Ronald Atencio (Venceremos)

(Venceremos) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

(Frente de la Esperanza 2021) Carlos Álvarez (País Para Todos)

(País Para Todos) Enrique Valderrama (APRA)

Los electores podrán estar atentos a todos los detalles de esta nueva jornada a través del canal de señal abierta TV Perú y JNE TV. De no contar con un televisor, también se puede ver la transmisión por la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook y Youtube a la hora indicada.