La vida de la consejera Nila Roncalla Camargo ha dado un giro de 360° grados debido a que es representante de la provincia de La Unión, una de las jurisdicciones más pobres y desiguales de la región. Dice que uno de sus principales objetivos es cerrar las brechas en torno a la agricultura, ganadería, salud y servicios básicos, además de hacer todos los esfuerzos posibles para posicionar el quechua y que no se deje de hablar.

Nila Roncalla, tiene 47 años de edad. Nació en la comunidad de Huaqui ubicado en el distrito de Huaynacotas que está cerca a la región de Ayacucho. Cuenta que desde niña siempre tuvo que enfrentar un problema tras otro, pero lo que más le dolió fue el fallecimiento de su papá. Sostiene que sus padres siempre le inculcaron ser una mujer trabajadora.

Las manos de la consejera lucen un poco maltratadas y no es para menos, porque desde pequeña aprendió las difíciles labores del campo, por ejemplo ordeñar a las vacas, pastar animales, además de trabajar la chacra, una actividad bastante agotadora.

Esfuerzo

La legisladora regional tiene siete hijos, de los cuales la mayor es licenciada en enfermería, el segundo está en la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú, el tercero estudia una carrera técnica, mientras que el cuarto y quinto se preparan para postular a la Universidad Nacional de San Agustín, en tanto, sus dos últimos pequeños están en el colegio.

Confiesa que no ha sido una labor fácil para que sus hijos estudien. Relata que se siente orgullosa de que sus hijos no se hayan quedado en el campo. Recuerda que a su hija mayor siempre la ayudó desde sus exámenes de admisión, además le daba ánimos para que no deje la carrera. “Les decía que estudien para que no sufra como ella. Eso vieron sus hermanos y han seguido ese ejemplo”, cuenta.

Política

Nila Roncalla refiere que aceptó ser candidata al consejo regional por el movimiento Arequipa Avancemos, porque los vecinos de su comunidad la aconsejaron para que integre la lista. Detalla que siempre estuvo involucrada en el trabajo comunitario como asambleas, reuniones, faenas para mejorar la calidad de vida de los comuneros.

Dice que en su localidad todos se dedican a la agricultura y ganadería. Detalla que allí aún persiste el intercambio de bienes, conocido como trueque. Los trueques se realizan cuando escasea la fruta o intercambian la papa, maíz, habas, quinua por arroz, aceite, azúcar, fideos, entre otros productos de primera necesidad.

Propuesta

Roncalla cuenta que una de sus principales propuestas es mejorar las técnicas de agricultura y ganadería para su comunidad. Además, señala que impulsará el cierre de brechas en los servicios básicos y presionar al Ejecutivo Regional para que el hospital de Cotahuasi entre en funcionamiento porque los equipos médicos y ambulancias están quedando obsoletas.

Otra prioridad para la legisladora es posicionar el quechua en el Gobierno Regional de Arequipa y en las diferentes instituciones, para que las personas de otras provincias manejan dicho idioma, ya que es difícil que algunas autoridades los comprendan. “Se tiene que aprender más quechua para comprender a las comunidades campesinas”, finalizó.

