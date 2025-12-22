El presidente de la República, José Jerí, anunció que esperará el informe técnico del sector correspondiente antes de decidir si promulga u observa la autógrafa de ley que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado indicó que una parte de la redacción de la norma le ha generado observaciones, en particular el extremo vinculado a la “ampliación” del registro, por lo que consideró necesario aguardar la evaluación técnica del Ejecutivo.

“Estoy esperando procedimentalmente la información del sector. Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, pero voy a esperar formalmente el informe técnico”, sostuvo.

Jerí precisó que, hasta contar con dicho documento, no puede adelantar si la norma será observada o promulgada. “No lo sé, no voy a decir si sí o no en este momento”, añadió.

Plazos para la decisión presidencial

El último viernes 19 de diciembre, el Congreso de la República remitió la autógrafa de ley al Despacho Presidencial. Si bien la prórroga vigente del Reinfo vence el 31 de diciembre, el presidente cuenta con un plazo legal de 15 días útiles para pronunciarse, el cual se extiende hasta el 15 de enero de 2026.

Consultado por el corto margen de tiempo antes de que culmine la ampliación actual, Jerí señaló que, de tomarse una decisión favorable, la norma podría aprobarse y publicarse en cuestión de horas mediante una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

“Quedan nueve días, pero eso se publica en una hora y sale en extraordinaria el mismo día”, afirmó.

Contenido de la autógrafa sobre el Reinfo

El texto aprobado por el Congreso establece que el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y la minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

Durante ese periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con los gobiernos regionales, deberá implementar acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos de formalización.

Postura previa del Ejecutivo

Días antes del envío de la autógrafa, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, había señalado que el Ejecutivo solo respaldaría la norma si recogía la propuesta del Gobierno: una extensión por un año y sin permitir el retorno de aproximadamente 50 mil mineros excluidos del proceso.

La decisión final del presidente Jerí quedará definida tras recibir el informe técnico sectorial, en un contexto marcado por la presión de los plazos legales y el debate sobre el alcance real de la ampliación del Reinfo.