El presidente de la República, José Jerí, anunció que el Ejecutivo viene preparando nuevas medidas para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, las cuales serán presentadas en los primeros días de enero. Estas acciones podrían estar acompañadas de un balance oficial del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

En declaraciones a la prensa, el mandatario indicó que las iniciativas forman parte de un plan integral diseñado junto al presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, con especial énfasis en el sistema penitenciario.

Cambios en penales y amenazas

Al ser consultado sobre las amenazas recibidas por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, tras las requisas en los centros penitenciarios, Jerí sostuvo que estas acciones generan reacciones por parte de organizaciones criminales.

“Lo cierto es que toda acción genera una reacción. Nosotros entramos de manera decidida a los penales y sabíamos que eso iba a generar consecuencias de parte de los criminales que están ahí”, señaló el jefe de Estado, quien reveló que él mismo también ha recibido amenazas.

El presidente afirmó que, pese a ello, el Gobierno no retrocederá en su lucha contra la delincuencia. “No nos vamos a amilanar, nada nos va a doblegar”, enfatizó.

Medidas se anunciarán entre el 1 y 3 de enero

Jerí precisó que las nuevas disposiciones vinculadas al sistema penitenciario serán anunciadas entre el 1 y el 3 de enero. Estas medidas apuntan a fortalecer el control en los penales y consolidar una política de tolerancia cero frente al crimen organizado.

“Con el ministro de justicia y con el premier estamos diseñando un plan integral con ciertas medidas, que las vamos a anunciar, esas medidas concretas, los primeros días de enero. Entonces, entre el 1, 2 y 3 de enero, van a tener esas medidas nuevas que vamos a aplicar en los penales. Nosotros actuamos y seguiremos actuando”, señaló Jerí.

Asimismo, remarcó que en el proceso de cambios dentro del INPE se mantendrán en sus cargos aquellos funcionarios comprometidos con la lucha contra la criminalidad.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Respecto al estado de emergencia en Lima y Callao, prorrogado por 30 días, el mandatario indicó que el Ejecutivo evalúa presentar un balance, ya sea en los últimos días del año o junto con las nuevas medidas que se anunciarán en enero.

La prórroga se sustenta en el Decreto Supremo 140-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Durante su vigencia, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La norma contempla la restricción o suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, en las zonas determinadas por inteligencia y mapas del delito.

En este contexto, el presidente reiteró que el Ejecutivo anunciará nuevas medidas en los primeros días de enero como parte de una estrategia reforzada contra la criminalidad.