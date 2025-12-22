La más reciente encuesta nacional de Ipsos para América Televisión muestra que Rafael López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 10%, aunque el panorama general sigue marcado por una fuerte indecisión del electorado.

En segundo lugar aparece Keiko Fujimori con 7%, seguida por Mario Vizcarra con 5%. Más atrás se ubican Carlos Álvarez con 4%, y César Acuña junto a Alfonso López Chau, ambos con 3%.

Casi la mitad del electorado no tiene una opción definida

El dato más relevante del estudio es que 48% de los peruanos no tiene una decisión tomada: 28% afirma que votaría en blanco, viciado o por ninguno, mientras que 20% no precisa su respuesta.

Esta cifra evidencia una profunda desconexión entre la ciudadanía y la actual oferta política, en un contexto donde ningún candidato logra superar con claridad la barrera del 10%.

Desconfianza y decepción marcan el voto en blanco

Ipsos indagó en las razones de quienes optan por el voto blanco o viciado. El 33% señaló que no confía en ninguno de los candidatos; el 26% expresó decepción general con la política y el 25% afirmó desconocer los planes de gobierno.

Otros motivos incluyen la falta de representación partidaria (15%) y la percepción de que “todos los políticos son iguales” (13%), reflejando un clima de escepticismo extendido.

Cambios leves respecto a noviembre

En comparación con la medición de noviembre, López Aliaga subió de 9% a 10%, mientras Keiko Fujimori se mantuvo en 7%. Mario Vizcarra cayó de 7% a 5% y Carlos Álvarez de 5% a 4%. En contraste, Alfonso López Chau subió de 2% a 3%.

Otros nombres como Yonhy Lescano y Rafael Belaunde registran 2% de intención de voto.

¿Cuándo decidirán los peruanos su voto?

El estudio también consultó sobre el momento de decisión. El 12% dijo que definirá su voto en las próximas semanas, el 26% una semana antes de las elecciones y el 11% el mismo día.

Sin embargo, un 36% asegura que votará en blanco o viciado y un 5% afirma que no votará, lo que mantiene el escenario electoral abierto y altamente volátil.

Percepción ciudadana sobre las elecciones

Ante una pregunta abierta sobre qué representan las elecciones, las respuestas más frecuentes fueron “nada”, “cambio” y “novedad”. También aparecieron términos como “corrupción”, “democracia”, “esperanza” y “confianza”, mostrando una ciudadanía dividida entre el desencanto y la expectativa de transformación.

Baja la aprobación del presidente José Jerí

La encuesta también evaluó la gestión del presidente José Jerí. En diciembre, su aprobación cayó a 42%, mientras la desaprobación subió a 43%. En noviembre, los niveles eran 47% y 39%, respectivamente.

Sobre su propuesta de reformar el sistema penitenciario y crear una superintendencia nacional, el 47% cree que contribuirá a mejorar la seguridad, frente a un 43% que no lo considera así. En Lima, el respaldo alcanza el 53%, pero en el interior del país baja al 44%.

Respecto al impacto de su gestión en la delincuencia, solo el 16% considera que ha mejorado, el 59% cree que sigue igual y el 21% afirma que ha empeorado, planteando un desafío importante para el Ejecutivo.