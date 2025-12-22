Las cámaras de seguridad de una clínica privada en el distrito de Pueblo Libre registraron el momento exacto en que Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, abandonó las instalaciones 20 minutos antes de que la Policía llegara para detenerlo.

Ciro Castillo permanece en situación de prófugo desde el 15 de diciembre tras ser sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los socios del Callao”, que presuntamente se dedicaba al direccionamiento irregular de contratos públicos y un perjuicio económico superior al millón y medio de soles.

Las imágenes difundidas por Cuarto Poder, muestran que el lunes 15 de diciembre, a las 10:40 horas, Castillo Rojo utiliza una mascarilla KN95, y se desplaza en silla de ruedas, el cual es empujado por una enfermera. Antes de retirarse, el investigado se detiene brevemente para despedirse del personal de salud. Detrás de él caminan un médico y un agente de seguridad.

Tras salir de la clínica, un vehículo lo aguardaba en el estacionamiento, facilitando su rápida huida con rumbo desconocido. Según información policial, el investigado solicitó su alta voluntaria apenas 20 minutos antes del arribo de los agentes.

ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN

Cinco horas antes de la fuga, a las 4:22 de la mañana, agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público tenían la orden de detener y allanar la vivienda del gobernador. En dicha intervención, solo su hija se encontraba en el inmueble, pero no brindó información sobre el paradero de su padre.

Sucede que Ciro Castillo se ubicaba en la clínica, donde había ingresado por emergencia el 13 de diciembre y permaneció internado por unos días. No obstante, el día de la operación policial, Castillo Rojo pidió su alta voluntaria.

“La Policía se ha constituido en la clínica y se da con la sorpresa que 20 minutos antes, Castillo solicitó su alta voluntaria. En la casa estaban los vehículos de seguridad y por eso se presumía que estaba ahí (...) La policía no pudo haber filtrado información”, indicó el Gral. PNP Luis Alberto Lira, jefe Dircocor.

Sumado a ello, antes de pasar a la clandestinidad, tuvo tiempo de limpiar su oficina, ya que no se muestra ningún tipo documentación, contratos. Enrique Montenegro, asesor jurídico del Gore Callao, afirmó que la última vez que Ciro Castillo piso su oficina fue el jueves 11 de diciembre, antes del allanamiento.

NEGACIÓN

Al respecto, el abogado de Ciro Castillo, Humberto Abanto, negó que su patrocinado sea una persona prófuga, pues se trata de que se puso a “buen recaudo”.

Asimismo, aseguró que no se le notificó la intervención y fue una “investigación secreta”, pese a que la investigación ya estaba registrada desde el 4 de diciembre de 2024.