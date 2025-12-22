El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispuso la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú, a fin de permitir su participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 4 de octubre de ese año.

De acuerdo con la Resolución Secretarial N.°000207-2025/SGEN/RENIEC, publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano, el proceso de inscripción estará habilitado desde 7 de enero de 2026 hasta el 28 de marzo de 2026.

Establece que la medida está dirigida a extranjeros mayores de 18 años que acrediten más de dos años de residencia continua en el Perú.

“Los extranjeros mayores de dieciocho (18) años, residentes por más de dos (2) años continuos previos a la elección, puedan ejercer las facultades de elegir y ser elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2026″, refiere la resolución.

Cabe mencionar que las Elecciones Regionales se realizan junto con las Elecciones Municipales el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades regionales.

Asimismo, se encargó a la Dirección de Servicios Registrales, a la Dirección de Registros de Identificación, a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Registro Electoral en lo que corresponda, de acuerdo a lo señalado en los artículos precedentes y a la Oficina de Comunicaciones y Prensa la difusión.