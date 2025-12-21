Las agrupaciones políticas habilitadas para las elecciones generales 2026 podrán inscribir a sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales hasta las 23:59:59 del 23 de diciembre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El proceso se realiza exclusivamente a través del Sistema Declara+, ya habilitado por el organismo electoral.

Hasta ahora, 36 de las 38 organizaciones políticas autorizadas han iniciado el llenado de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida en la plataforma, que registra 6.547 documentos.

De ellas, 36 presentarán listas presidenciales, mientras que las fórmulas completas (presidencia y dos vicepresidencias) se inscriben ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.

El plazo es clave para las candidaturas a presidente, senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino, marcando el inicio formal de la contienda electoral.