En el último plenario de Acción Popular, dicho partido acordó no autorizar a ningún militante a postular por otro partido político en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
Así lo señaló Julio Chávez, presidente del partido, en entrevista con RPP. “No voy a dar ninguna autorización para que militen en otras agrupaciones”, enfatizó.
La decisión, casi unánime, responde a un proceso de renovación interna tras el presunto fraude en las elecciones primarias.
Julio Chávez indicó que el partido se enfocará en “curarse” para participar en las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026, con un nuevo comité electoral nacional.
Además, el plenario vacó a Alfredo Barnechea como presidente del Consejo de Plan de Gobierno por no presentar su informe ni elaborar el documento prometido, pese a ser citado.
El presidente del partido, Julio Chávez, calificó esto como una “falta de respeto” y una sanción interna.
