La Cancillería del Perú informó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tiene previsto arribar al Perú en enero del 2026. Esta acción forma parte de la gira del mandatario chileno por países de la región.
“El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno”, escribió la Cancillería Perú en su página oficial de X(antes Twitter.
Como se recuerda, José Jerí felicitó por teléfono a José Antonio Kast tras su triunfo electoral contra Jeannette Jara, en el que asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026.
En este breve saludo, se destacó la relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias políticas y económicas entre ambos países.
Asimismo, se resaltó la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional. Por su parte, José Jerí invitó al mandatario electo a realizar el Gabinete Binacional Perú-Chile durante el segundo bimestre del año 2026.
