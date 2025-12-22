El Congreso de la República, a través de Asesoría Laboral, declaró improcedente la solicitud presentada por la expresidente Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia, beneficio reservado para exjefes del Estado.

Según el informe parlamentario revelado por Cuarto Poder, Boluarte no reúne los requisitos exigidos, debido a que no fue elegida por mandato popular, asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y no completó el periodo presidencial.

“No cumple con las condiciones establecidas, no le resulta aplicable la Ley 26519, en tanto asumió la Presidencia de la República por sucesión”, sostiene el documento.

Es así que la pensión de aproximadamente 35 mil soles que iba a recibir Dina Boluarte, de por vida, quedó truncada. Como se recuerda, la exmandataria hizo este pedido a solo 10 días de haber sido vacada por el Congreso, además de otros beneficios.

El documento deja sin efecto la solicitud presentada hace casi un mes mediante un oficio dirigido a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.

No obstante, el informe precisa que el pronunciamiento del Congreso solo se refiere a la pensión vitalicia, más no los otros beneficios como personal del estado (2 personas), un asesor, un vehículo, acceso al seguro de salud privado.

BUSCA TERMINAR MANDATO

Por otro lado, el dominical exhibió que Dina Boluarte activó el frente judicial para intentar anular su vacancia. Una demanda que el Poder Judicial acaba de admitir y con el que espera abrir el camino para continuar en el cargo y terminar su mandato.