Pese al escándalo de corrupción que involucró al programa Qali Warma, varios funcionarios vinculados a la red criminal continúan percibiendo sueldos del Estado o incluso han sido reincorporados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), según reveló “Punto Final”.

Aunque el programa fue rebautizado como Wasi Mikuna y luego como Programa de Alimentación Escolar, los cambios no alcanzaron a los responsables, quienes lograron revertir sus destituciones por errores administrativos del propio ministerio.

Entre los casos más representativos figura el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario que, según la Fiscalía, recibió pagos mensuales de la empresa Frigoinca a través de la cuenta de su esposa para favorecer contratos.

El dominical dio cuenta que aunque se encuentra suspendido, Álvarez Saavedra sigue cobrando su salario desde su domicilio. La investigación también involucra a otros funcionarios que habrían facilitado millonarios contratos a costa de la salud de escolares en situación de vulnerabilidad.

A 14 meses de destapado el caso, el Midis no ha logrado sanciones efectivas.

En tanto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anuló las destituciones iniciales, permitiendo el retorno de varios implicados. Actualmente, al menos tres funcionarios ya han sido reincorporados y cobran sueldos públicos, dos permanecen prófugos y cinco afrontan prisión preventiva, evidenciando las falencias del Estado para apartar de manera definitiva a funcionarios comprometidos en graves actos de corrupción.