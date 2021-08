La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, denunció que fue hostigada políticamente por Jorge Montoya , vocero de Renovación Popular, bancada a la que perteneció hasta el pasado lunes 9 de agosto y a la que renunció junto a otros dos legisladores.

Yarrow señaló que estos ataques se produjeron porque no apoyó la lista liderada por Montoya a la Mesa Directiva y reveló que este grupo político no iba a poner en ninguna comisión a los legisladores de la bancada que no apoyaron esta candidatura.

Sus declaraciones a la prensa se dieron en las afueras del Congreso y estuvo acompañada por los otros parlamentarios que renunciaron a Renovación Popular, Diego Bazán y María Córdova.

Yarrow denuncia haber sido “hostigada políticamente” por Jorge Montoya

“En mi caso he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada [Jorge Montoya] desde la votación de Mesa Directiva, he sido retirada de la bancada por no votar a favor del señor [Montoya]. Estaba de por medio la gobernabilidad del país y la palabra ante la concertación de los grupos democráticos, coordinada con Rafael López Aliga”, señaló.

“No nos iban poner en ninguna comisión por no votar por Montoya. Nosotros no tenemos trolles, somos tres personas que afrontamos la dura realidad que existe cuando no hay demo en una democracia dentro de la bancada”, agregó.

En esa línea, Diego Bazán, quien también dio un paso al costado a la bancada para sumarse a Avanza País, se solidarizó con Yarrow y respaldó su acusación de hostigamiento. “Nosotros defendemos la democracia, no los personalismos, nos solidarizamos con Norma Yarrow que ha sufrido hostigamiento por el vocero de la bancada que no tiene convicciones democráticas”

Por su parte, María Córdova agradeció la disposición del grupo parlamentario Avanza País para acogerlos como integrantes tras su salida de Renovación Popular.

Renovación Popular se divide

El último lunes, los congresistas Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán renunciaron a la bancada de Renovación Popular. Los tres legisladores tomaron la decisión irrevocable de alejarse de la agrupación por la que fueron electos y se sumaron a Avanza País.

Hemos renunciado IRREVOCABLEMENTE a la BANCADA de Renovación Popular por constantes desacuerdos y discrepancias. Buscamos el bien común, consensos, defender la Constitución y el Estado de Derecho que permita la gobernabilidad del país... #DiegoBazan#JessicaCórdova#NormaYarrow — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) August 10, 2021

En tres misivas enviadas al portavoz titular de Renovación Popular, Jorge Montoya, los parlamentarios le anunciaron su decisión que se produjo por distintas razones. En el caso de la exregidora metropolitana de Lima, su dimisión e produce tras acusar “actos de hostigamiento” de almirante en retiro a cargo de la vocería.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Plan del Ministerio de Salud para enfrentar la tercera ola de la COVID-19