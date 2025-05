La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, denunció que el Gobierno no cumplió con el plazo de cinco años establecido por el Tribunal Constitucional (TC) para resolver el grave problema de hacinamiento en las prisiones del país.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la legisladora señaló que, de los seis penales que deberían cerrar para dejar de recibir internos, solo el de Miguel Castro Castro está en proceso de hacerlo.

“Hoy se cumplen los cinco años que el TC dio como plazo al Estado para que solucione el hacinamiento en las cárceles ¿Este gobierno cumplió? No. De los seis penales que se deben cerrar para que no reciban más internos sólo el Castro Castro lo hace ¿El TC dará una prórroga? Esperemos que no y se identifiquen a los responsables”, escribió Yarrow.

En mayo de 2019, el TC emitió un fallo que declaró en “estado de cosas inconstitucional” la crítica sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios, donde actualmente hay más de 94 mil reclusos, superando ampliamente su capacidad, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio.

El tribunal ordenó al Ejecutivo implementar medidas para resolver el problema en un plazo máximo de cinco años, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, las seis cárceles más sobrepobladas deberían cerrar y dejar de recibir nuevos internos.

Pese a ello, los avances han sido mínimos. El entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que su sector impulsaba acciones para redistribuir a la población penitenciaria. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que solo este año se asignaron S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica, un proyecto estancado por más de 12 años.

La obra, que albergaría a 3.168 reos, requiere una inversión total de S/630 millones, pero desde 2019 ha tenido escasas mejoras.