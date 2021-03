Ollanta Humala: "De Soto no entiende qué cosa es el sacrificio cuando uno candidatea a la presidencia"

El expresidente y actual candidato a la presidencia, Ollanta Humala, cuestionó este miércoles que el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, se haya vacunado contra la COVID-19 en Estados Unidos y aseguró que el economista “no entiende qué cosa es el sacrificio”.

“[De Soto] no entiende qué cosa es el sacrificio, cuando uno candidatea a la presidencia tiene que someterse a las políticas públicas de Gobierno, pero si le va a sacar la vuelta porque tiene más plata, entonces que vaya al extranjero a vacunarse”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No creo que cualquier persona quiera que este señor lo represente, porque en la primera se larga a Estados Unidos. Es una persona que no tiene convicciones”, señaló.

Más temprano, Hernando de Soto confirmó que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en uno de sus viajes a Estados Unidos.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, expresó.

En otro momento, Ollanta Humala criticó también al candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, luego de pedir la devolución del monitor Huáscar a Chile y le pidió al país vecino “que se quede” con el exparlamentario.

“Creo que mejor es pedirle a Chile que se quede también con Yonhy Lescano y lo intercambiamos por el Huáscar. Es el mismo tipo que había dicho que el cañazo cura el COVID-19”, manifestó.

“Esto es la parte patética de la política, ¿no?, un viejo partido de derechas como es Acción Popular, que si el Congreso sufre de cáncer, Acción Popular es un tumor y detrás de él están Alfredo Barnechea, el buen ‘Vitocho, el dueño de la USIL, Manuel Merino, etc. Ellos fueron los autores de la crisis política que estamos viviendo y tiene el señor el ‘cuajo’ de decir estas cosas”, indicó.

