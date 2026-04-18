La vocera de la ONPE, Katyuska Valencia, reconoció este viernes que la entidad tardó en entregar información sobre las incidencias ocurridas durante la jornada electoral del 12 de abril. La funcionaria participó en una conferencia organizada por el organismo para explicar el funcionamiento del sistema de cómputo, el nivel de ausentismo y los problemas registrados con el traslado de actas.

En ese contexto, Valencia explicó que la demora en la comunicación respondió a la necesidad de reunir todos los datos disponibles antes de brindar una versión oficial. Asimismo, adelantó que la entidad ya estaba entregando información sobre el proceso de contratación involucrado en los problemas logísticos.

Sobre ese punto, la vocera señaló que los detalles del contrato se estaban haciendo más claros conforme avanzaba la revisión interna. Su posición fue que una vez completado el análisis, la ciudadanía tendría acceso a información más precisa sobre cómo se llevó a cabo ese proceso.

“Sí, demoramos en trabajar la información a partir de la situación que se presentó, pero era para tener todos los datos posibles. Incluso ya estamos entregando información sobre el tema de la contratación, la cual está quedando más claro porque damos el detalle del proceso para el proceso de contratación”, reconoció.

Conferencia de prensa de la ONPE sobre sistema de cómputo, ausentismo e incidencias con actas perdidas. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Cambios en la institución

Valencia también informó sobre la suspensión del subgerente Juan Phang se refirió a los cambios en la estructura interna de la ONPE así como el rol que tendría el nuevo responsable del área de gestión electoral.

“Ahora con un nuevo gerente en la gerencia de gestión electoral vamos a dar mayor información porque él tiene el mandato de poder darnos cuenta de cómo han sido las responsabilidades dentro de los locales de la planta del Urín. Pero es una investigación que se está haciendo”, indicó.

La vocera también aclaró que lo ocurrido durante la jornada no estaba dentro de lo previsto por la organización. Para dar contexto a esa afirmación, explicó cómo funciona la estructura interna de la entidad durante un proceso electoral.

“No era esperado tal como dice la jefa de la ODPE porque comprenderán que dentro de la organización del proceso nosotros tenemos niveles de acción. Y dentro del primer nivel de acción a nivel de circunscripciones están las jefaturas de las ODPE”, explicó.