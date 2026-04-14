La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 80.183% de actas procesadas, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar de la votación presidencial en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:14:33 p.m. de este martes 14 de abril, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 16.882% de los votos válidos, consolidando su posición como la postulante más votada hasta el momento.

Según el reporte oficial, Fujimori acumula 2′349,099 votos, lo que le permite mantener una amplia ventaja sobre sus principales competidores en esta etapa del conteo.

Asimismo, el conteo oficial precisa que, de un total de 92,766 actas electorales, ya se han contabilizado 74,383.

Además, 15,978 actas permanecen pendientes de procesamiento.

(Foto/Captura: ONPE)

Resultados oficiales seguirán actualizándose

La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.

El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.