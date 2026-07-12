La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el plan de medios de la campaña comunicacional para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el objetivo de informar y orientar a la ciudadanía de cara a los comicios del próximo 4 de octubre.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000111-2026-JN/ONPE, publicada en el diario El Peruano. El documento establece que la campaña de difusión se desarrollará entre el 14 de setiembre y el 4 de octubre , aunque este plazo podrá modificarse si las necesidades del proceso electoral así lo requieren.

La campaña buscará promover la participación de los electores y miembros de mesa, fomentar un voto informado y responsable, así como fortalecer el respeto por los resultados oficiales y difundir las principales etapas del proceso electoral.

La ONPE encargó a la Gerencia de Información y Educación Electoral la coordinación y supervisión del plan de medios, con el fin de garantizar que los contenidos informativos cumplan con los principios de neutralidad, transparencia y educación ciudadana.

En paralelo, continúa el desarrollo del cronograma electoral. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) revisan actualmente las solicitudes de inscripción de candidaturas presentadas hasta el 19 de junio para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Según el calendario electoral, las candidaturas admitidas podrán ser objeto de tachas hasta el 5 de agosto. Las impugnaciones y eventuales exclusiones deberán resolverse en primera instancia hasta el 20 de agosto, mientras que las apelaciones tendrán como fecha límite de resolución el 4 de septiembre, antes de las elecciones del 4 de octubre.