La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado institucional en el que reconoció que la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, proporcionó información inexacta al señalar que el traslado de las cajas con cédulas electorales halladas en Surquillo contó con la presencia de un efectivo de la PNP y un fiscalizador del JNE. La entidad extendió disculpas públicas a la ciudadanía, a las instituciones y a las personas que pudieran haberse visto afectadas por esas declaraciones.

Este pronunciamiento se emitió horas después de que el presidente del JNE, Roberto Burneo, contradijera la afirmaciones de Sandoval Carmona durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Durante la sesión, Burneo afirmó que el traslado de las cajas se realizó en vehículos particulares sin registro oficial y sin la presencia de personal policial ni de fiscalizadores de su institución.

“Es preciso indicar que, respecto de esas cajas, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE”, explicó.

Burneo también informó ante los congresistas que el JNE ya estaba elaborando los informes correspondientes para remitirlos a las autoridades competentes. Bajo esa línea, resaltó que el comunicado de la ONPE era “falso” y que la Procuraduría tomaría las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Que respondió la ONPE?

En su pronunciamiento, la ONPE precisó que tomó conocimiento de la inexactitud de la información luego de lo expuesto por el JNE en el Congreso. La entidad indicó que la versión de Sandoval Carmona no se ajusta a lo ocurrido, conforme se evidencia en la emisión del programa Beto a Saber del 16 de abril.

El comunicado también anunció que la institución adoptará las medidas necesarias para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que la normativa establece frente a este y otros hechos de similar naturaleza. La resolución será publicada en el Portal de Transparencia de la entidad en los próximos días.