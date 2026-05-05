El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, encabezó una conferencia de prensa en la sede institucional para informar sobre el desempeño de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y la operatividad de las mesas de la serie 900,000 en las elecciones del 12 de abril.

Frente a las críticas por supuestas fallas técnicas reportadas por diversos sectores, las autoridades electorales expusieron los resultados de auditorías y explicaron la logística desplegada en zonas rurales para asegurar el derecho al voto.

“Hemos creído por conveniente conversar con ustedes en esta conferencia para tratar tres temas que son de vital importancia y que están dando muchas vueltas en las redes sociales o en las noticias”, manifestó Pachas en el inicio del encuentro con los medios de comunicación.

“El primero es el STAE, la solución tecnológica que implementamos para el 12 de abril y luego vamos a hablar sobre la auditoría que contratamos para los servicios tecnológicos y finalmente vamos a hablar sobre las mesas de los centros poblados, las famosas mesas 900,000”, añadió.

Los voceros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales señalaron que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), creada para agilizar el conteo de votos y disminuir las actas observadas, pasó por una auditoría externa a cargo de la empresa MIT Corporation del Perú.

Roberto Montenegro, gerente de informática, indicó que los sistemas de cómputo y la seguridad del software fueron evaluados bajo estándares internacionales como la ISO 27001 y marcos de ciberseguridad como el NIST CSF.

De acuerdo con el reporte técnico, los hallazgos críticos relacionados con funcionalidad y seguridad fueron subsanados antes de la culminación del proceso, precisó el funcionario.

“Los hallazgos remanentes no afectan la integridad, la disponibilidad ni confiabilidad de los sistemas y a la fecha no se registran hallazgos de funcionalidades [....] que comprometan el adecuado funcionamiento de las soluciones”, sostuvo Montenegro.

Por su lado, Fernando Zapata, subgerente de Gobierno Digital, explicó que el kit STAE, integrado por una laptop e impresora, opera de manera desconectada, por lo que no necesita conexión a internet para su funcionamiento básico en mesa.

Zapata brindó estas explicaciones en respuesta a reportes de prensa que advertían dificultades en la instalación del sistema debido a la falta de conectividad.

El funcionario resaltó que la implementación del STAE en Lima y Callao permitió reducir de manera significativa las actas observadas, que alcanzaron apenas el 4% en comparación con el sistema convencional.

En relación con las denominadas mesas 900 mil, la especialista Gloria Periche explicó que se trata de mesas de sufragio inclusivas instaladas en centros poblados, comunidades campesinas y nativas alejadas de los centros urbanos.

Estas mesas, que operan en el sistema electoral peruano desde hace dos décadas, tienen como objetivo evitar que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad deban realizar largos desplazamientos para ejercer su derecho al voto, precisó la funcionaria.

Periche dijo que el número de serie constituye únicamente una codificación administrativa utilizada para diferenciar estas mesas de las urbanas dentro del sistema de cómputo.

“Es solamente para un tema de diferenciación, no tiene otro motivo”, resaltó.

La funcionaria precisó que la instalación de estas mesas se realiza a pedido de autoridades locales, como alcaldes de centros poblados o apus de comunidades nativas, quienes deben acreditar el cumplimiento de requisitos territoriales y poblacionales.

Pese a los resultados positivos del STAE en la reducción de errores, Bernardo Pachas informó que este sistema no será empleado en la segunda vuelta electoral prevista para junio.

La decisión se sustenta en que, al tratarse únicamente de dos candidatos presidenciales, el proceso de escrutinio resulta más simple e intuitivo para los miembros de mesa, por lo que se considera innecesario un despliegue tecnológico complejo.

“Entonces, vamos a salir en esta segunda vuelta solamente con papel convencional”, aseguró Pachas.

Finalmente, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales admitió, ante las consultas de la prensa, que fue informado el mismo día de la jornada electoral sobre retrasos en la instalación de mesas, lo que derivó en la ampliación del horario de votación.

Para subsanar estas deficiencias logísticas, la institución dispuso el reemplazo de funcionarios en la gerencia y subgerencia de operaciones, con el objetivo de garantizar una ejecución más eficiente en la etapa final del proceso electoral.