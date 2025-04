Luego de la liberación de Roy Chávez LLicán, operario de Medifarma investigado por el lote de suero fisiológico defectuoso que terminó con la vida de cinco personas, rompió su silencio y negó haber tenido responsabilidad directa en los hechos y denunció presiones por parte de la empresa.

En entrevista con Punto Final, Chávez aseguró que fue forzado a firmar su carta de renuncia y que la compañía le imputó toda la responsabilidad sin una investigación adecuada.

“Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos”, afirmó.

Tras la visita del equipo periodístico al laboratorio, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, indicó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.

Según Medifarma, Chávez habría omitido el encendido del reactor durante la preparación del suero, lo que impidió una correcta disolución del sodio. Además, se le acusa de haber tomado muestras de un tanque distinto, impidiendo detectar el error a tiempo. El trabajador rechazó ambas acusaciones y sostuvo que ha sido utilizado como “chivo expiatorio”.

ROY CHÁVEZ LLICÁN

Chávez se desempeñaba como operario en el área de producción de suero y ha sido señalado por la propia empresa como uno de los posibles responsables en la elaboración y alteración del lote comprometido.

Su detención fue el miércoles 9 de abril, y fue liberado 72 horas después, el sábado 12.

La Fiscalía continúa investigando los hechos, mientras que el Ministerio de Salud suspendió el registro sanitario del producto y el laboratorio enfrenta una paralización temporal de sus operaciones.