La Fiscalía anticorrupción realizó allanamientos en distintos puntos del país y obtuvo la detención preliminar de tres investigados vinculados al caso Qali Warma.

Las intervenciones alcanzaron viviendas y oficinas en La Libertad, Áncash y Lima, en el marco de una pesquisa por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Según la información fiscal, Aníbal Morillo y Jorge Luis Silva habrían usado contactos en la Gerencia Regional de Salud para brindar facilidades irregulares a la empresa Frigoinca S. A. C. en materia de permisos y supervisiones sanitarias.

En paralelo, fue detenido Luis Álvarez, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, señalado por recibir sobornos para alterar reportes sobre productos cárnicos.

Las diligencias estuvieron encabezadas por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta junto a un equipo de fiscales adjuntos, quienes incautaron equipos electrónicos, teléfonos móviles y dinero en efectivo. La investigación también incluye a Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, identificado por su presunta participación en el esquema de tráfico de influencias.

Cabe mencionar que el hermano de César Acuña no se encontraba ensu vivienda a la hora del allanamiento.

