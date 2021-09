La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, respondió a la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, luego de que fuera denunciado por una presunta agresión verbal.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del Premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, respondió la parlamentaria a través de un comunicado.

En la carta notarial enviado a la parlamentaria, el premier señala que ella le ha mentido al país y, por ello, le exige que en 72 horas “se rectifique su conducta antiética e ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije”.

Al respecto, Chirinos agrega en el comunicado: “Si el señor Guido Bellido quiere ahora negar las frases ofensivas “... anda cásate... solo falta que te violen…” que profirió contra mi persona y pretende victimizarse, queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento; con sus expresiones sexistas y, misóginas solo demuestra su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres”

“Como lo señalado ayer por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, así como por centenares de mujeres firmantes de un comunicado en defensa de los principios que honran los derechos de las mujeres bajo el lema: “No Somos Invisibles”, me dirijo al Presidente Pedro Castillo para que ponga fin a esta novela de violencia y separe de su cargo al Premier. Su misoginia insultan al país. No sea cómplice de este actuar señor Presidente. Las mujeres unidas de todo el Perú sabemos movilizarnos y tomar acciones cuando otros no se atreven a hacerlo”, añade la parlamentaria.





