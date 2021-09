El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, envió una carta notarial a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien acusó al premier de una agresión verbal cuando se instalaba la Junta Preparatoria y le solicito la oficina donde laboró su padre, Enrique Chirinos.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, alegó la parlamentaria semanas atrás.

En la carta notarial, Bellido le indica a Chirinos que miente al país y que jamás la ofendió con alguna frase. “Usted le ha mentido al país en razón a que jamás la ofendí con frase alguna que nunca dije, y que son el resultado de una creación política perversa”, alega el titular de la PCM.

En esa línea, el premier alega que una persona que sufre una agresión moral denuncia con pruebas fehacientes dentro de las 24 horas a la autoridad competente y no espera que pasen 30 días en una reacción “extemporánea sospechosa”, que hoy pretende con pruebas falsas.

“Le exijo que en el plazo de 72 horas se rectifique su conducta antiética e ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije, ya que respeto y defiendo los derechos de las mujeres del Perú y del mundo, porque entre ellas está mi madre (....) en defensa de mi honor me veré en la obligación de interponerle una denuncia ante el juez penal por difamación agravada a tenor de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal”, precisa la carta notarial de Guido Bellido.

