La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) dio una pausa a sus actividades de semana de representación y conversó con Correo sobre la denuncia constitucional que presentará contra el presidente Pedro Castillo y la posición que tendrá su bancada respecto al pedido de confianza del Gabinete Ministerial de Aníbal Torres.

-La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, ha presentado una denuncia constitucional contra usted por “faltar el respeto a la figura del presidente” Pedro Castillo en un foro en Estados Unidos, ¿Qué le tiene que responder?

Lamentablemente ella cree que es delito que exponer la crisis generada en el país y la ocasionada por el ocupante de Palacio de Gobierno, así como hechos de corrupción. Debería revisar el artículo dos de la Constitución que claramente señala que todos los peruanos tenemos derecho a la libertad de expresión.

-¿Cree que buscan amedrentarla por ser una de las promotoras de la vacancia al presidente Castillo?

A mí no me van a amedrentar el Ejecutivo y menos amilanar. Entiendo que debe ser difícil para la señora Chávez asumir el cargo de ministra de Estado y ser cómplice de corrupción de este Gobierno a cambio de ganar 25 mil soles.

-En su contra también hay una moción de censura por promover la vacancia presidencial y supuestamente dañar la imagen del jefe de Estado.

Es más de lo mismo, es una moción al que no le doy importancia porque solo busca distraer a la opinión pública. Por ello, hago un llamado a los congresistas a que trabajemos en consenso para dar fin al Gobierno de las tres formas constitucionales que hay: la vacancia, la denuncia constitucional o la suspensión del cargo presidencial.

-¿Es por estas acciones en su contra que usted aún no presenta la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo? Lo anunció semanas atrás.

Inicialmente estaba elaborando la denuncia al presidente por las permanentes infracciones que venía cometiendo en contra de la Carta Magna, además de los casos de corrupción de su gobierno. Sin embargo, le he agregado más sustento, debido a hechos que demuestran que el presidente es un mentiroso y lo ha hecho ante la Fiscalía por los casos de ascensos en las Fuerzas Armadas y las reuniones con Karelim López.

-¿Disculpe, podría precisar a qué hechos refiere y cuáles son los presuntos delitos que habría cometido?

Bueno, en el interrogatorio a los fiscales dijo que no mantenía comunicación directa con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, pero se demostró que no fue así. Además, señaló que no sabía que el coronel Ciro Bocanegra, a quien buscaba beneficiar, estaba en el proceso de ascensos y también se descubrió que mentía. Otro hecho es que manifestó ante la Fiscalía que no se reunió con Karelim López, pero en CNN dijo lo contrario. Por estos motivos, se podría constituir delitos de fraude procesal y falsedad genérica.

-Además de la denuncia constitucional que presentará, ¿evalúa presentar una nueva moción de vacancia contra el presidente Castillo?, ¿cuenta con más respaldo?

He escuchado voces dentro de Acción Popular -que antes no respaldaron la moción- estar a favor de una posible vacancia, pero también hay opciones como la suspensión de ese cargo, donde se necesita 66 votos, aunque aún no se conversa ni concreta en el Parlamento.

-A fines de diciembre presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pero ahora se han conocido nuevos hechos contra ella por supuestamente contar con falsos diplomados, ¿piensa volver a denunciarla?

No, lo que estoy haciendo es ampliar la denuncia contra la fiscal de la Nación por la presentación de certificados de capacitación falsos, que fueron presentados al Consejo Nacional de la Magistratura para ser fiscal suprema. Ella no sería fiscal suprema si no hubiese presentado esos diplomados. Por ello, será denunciada por el presunto delito de falsedad genérica. También he agregado que existen indicios de que haya pertenecido a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

-En su caso, sus detractores la acusan a usted de ser muy cercana a Felix Moreno y Alex Kouri, este último sentenciado por corrupción y con quien militó en Chim Pum Callao ¿qué tiene que responder?

Sí, no voy a negar que estuve en ese movimiento regional. En el Callao todos los que han hecho política han tenido relación con esas personas, pero yo renuncié a esa organización. Además, puedo decir que soy la única exautoridad chalaca que no tiene ninguna denuncia o proceso judicial en contra.

-¿Cuál será la posición de su bancada sobre el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial?

Es imposible dar tregua a un Gobierno mitómano, no le daremos la confianza. Nosotros no negociamos con nadie ni pedimos favores. En Avanza País tenemos las cosas claras y cuando se trata de defender al país, a la Constitución, a la libertad de prensa y a la democracia de cualquier amenaza, venga de donde venga, no exista tregua. Antes hemos negado el voto de confianza igual lo vamos hacer ahora. No vamos a participar en la reunión con el premier porque es una pérdida de tiempo.

-¿No le darán la confianza pese a que el excandidato presidencial de su partido, Avanza País, Hernando de Soto, habría recomendado al nuevo ministro de Economía, Oscar Graham?

El señor Hernando de Soto fue el candidato presidencial de Avanza País, pero ya no es líder del partido y siempre estaremos agradecidos con él. Ya no forma parte del partido y está formando otro. Nuestra bancada es independiente.

-¿Tiene miedo a la posibilidad de que Pedro Castillo cierre el Congreso?

No le tengo miedo a nadie, por eso mismo denuncio constitucionalmente al presidente y la fiscal de la Nación.

-Pero algunos parlamentarios dan indicios de ese temor. Por ejemplo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, un día antes abrazarse con el vocero oficialista, Waldemar Cerrón, cuestionaba al Gabinete, pero al día siguiente se mostró a favor de una “concertación” con el Ejecutivo. ¿Qué les hizo cambiar de opinión?

Siento y veo ese miedo en muchos colegas, uno puede olfatearlo en el Congreso. Solo podría decirte que mi bancada luchará para que la democracia se mantenga y usaremos todos los mecanismos para luchar contra la corrupción. No me aferro a ningún cargo, he sido congresista para servir al país.

