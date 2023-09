En las últimas horas, la moción de censura contra el ministro Jorge Chávez Cresta (Defensa) no ha logrado el número de firmas para que sea oficializada.

Su impulsora, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), estimó que eso se debe a una razón: que el titular de esa cartera estuvo persuadiendo a legisladores mediante sus allegados e, incluso, su pareja, para que la iniciativa fracase.

¿Por qué cree que su moción pierde fuerza? El ministro ha intercedido a través de sus allegados, que están involucrados buscando reuniones con congresistas. ¿Tiene conocimiento de ello?

Sí.

¿Quiénes estarían detrás de esos actos?

Mira, su pareja (Tamara Gutiérrez Mendoza) ha estado llamando a congresistas para buscar reuniones. Ella fue coordinadora parlamentaria de Edwin Martínez. Es arequipeña al igual que él. También está el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, Gino Rolleri, y la coordinadora parlamentaria nueva del Mindef. Están moviéndose y ofreciendo puestos de trabajos importantes en ese ministerio.

¿Solo les ofrecen puestos de trabajo?

Que yo sepa, sí. Solo eso. Ofrecen que hablen directamente el congresista con el ministro de Estado.

¿Desde cuándo vienen esas reuniones?

Por lo menos tres o cuatro días atrás. A mí también me han llamado, o sea, supuestos amigos míos, gente que conozco a tratar de convencerme para que no continúe con la censura y que me siente a hablar con Chávez Cresta.

¿Se ratifica en el hecho de que todas estas acciones han influido en la decisión de algunos legisladores para que varíen su intención de apostar por la censura que usted impulsa?

Definitivamente ha influido porque Chávez ha coordinado bien sus votos.

¿Siente que su moción no será finalmente respaldada o aún siente la esperanza de que los legisladores sí la apoyen en los siguientes días?

Siento que sí se irán sumando.

¿Con cuánto apoyo cuenta la moción?

Hay varios que quieren firmar. Las bancadas políticas del Congreso se están reuniendo los lunes y martes.