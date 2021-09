La excandidata presidencial Verónika Mendoza consideró que la denuncia de agresión verbal de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, “no debe ser pasada por alto”.

A través de su cuenta en Twitter, la también lideresa del Movimiento Nuevo Perú enfatizó que la acusación contra el primer ministro también merece una “investigación inmediata y exhaustiva”.

“Durante mucho tiempo las instituciones públicas y políticas fueron espacios vetados para las mujeres. Cuando logramos participar en ellos, nos tocó enfrentar diversas formas de violencia, desde la violencia física y sexual hasta formas más sutiles (‘piropos’ y ‘bromas’)”, expresó.

“Por ello, hemos venido exigiendo políticas y medidas para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres desde hace años. Por ello, la denuncia de la congresista Chirinos no debe ser pasada por alto y, por el contrario, merece investigación inmediata y exhaustiva”, agregó.

2/2)Por ello, hemos venido exigiendo políticas y medidas para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres desde hace años. Por ello, la denuncia de la congresista Chirinos no debe ser pasada por alto y, por el contrario, merece investigación inmediata y exhaustiva... — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 1, 2021

Verónika Mendoza también consideró “fundamental” que las instituciones públicas, empezando por el Congreso y Gabinete Ministerial, implementen medidas para prevenir estas situaciones, como las establecidas en la Ley 31155 para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres, aprobada en abril de este año.

“Leo a tanta gente hoy indignada que hace poco se reía de nuestra lucha… Ojalá sea señal de que las cosas están cambiando”, sentenció la excandidata presidencial de Juntos por el Perú.

4/4)PD: Aquí un pequeño recordatorio con las carcajadas de los congresistas cuando se debatió la ley contra el acoso sexual callejero

Leo a tanta gente hoy indignada que hace poco se reía de nuestra lucha...Ojalá sea señal de que las cosas están cambiandohttps://t.co/qXLidJAECV — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 1, 2021

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

VIDEO RECOMENDADO