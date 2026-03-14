La congresista de Fuerza Popular defendió el respeto institucional hacia las resoluciones del Tribunal Constitucional pese a cuestionar algunas de sus resoluciones. La declaración surgió tras la decisión del máximo órgano constitucional de dejar al voto el recurso presentado por Vladimir Cerrón para anular la medida cautelar en su contra.

Patricia Juárez aclaró durante una entrevista en Canal N que su bancada mantiene distancia absoluta del líder de Perú Libre. Insistió en que siempre han acatado las determinaciones judiciales emitidas por el TC independientemente de sus posiciones políticas.

La legisladora compartió su percepción sobre el rol del Tribunal Constitucional dentro del actual contexto político nacional.

“Yo no calificaría al Tribunal Constitucional como un actor en medio de este panorama político crítico. Yo creo que nosotros tenemos que tener siempre respeto por las instituciones”, manifestó.

Posición sobre Vladimir Cerrón

La parlamentaria reconoció haber discrepado con ciertos fallos del máximo tribunal en ocasiones anteriores. Sin embargo subrayó que Fuerza Popular ha cumplido cabalmente con cada resolución emitida por la institución.

“No tenemos ningún tipo de cercanía con el señor Cerrón, pero yo creo que por lo menos hemos respetado absolutamente los fallos del Tribunal Constitucional”, agregó.

Un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa legal de Vladimir Cerrón busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra. Según su abogado, la medida coarta su derecho a participar plenamente en el proceso electoral nacional.

La Procuraduría del Poder Judicial presentó argumentos contrarios durante la audiencia constitucional. Sostuvo que el investigado incumplió reiteradamente resoluciones previas emitidas por las instancias judiciales ordinarias.

Sobre el voto de confianza al nuevo gabinete

Patricia Juárez abordó también la evaluación que realiza su bancada respecto al próximo voto de confianza al gabinete ministerial. Explicó que Fuerza Popular escuchará primero la exposición de la premier en el hemiciclo antes de definir su posición definitiva.

La congresista detalló que mantuvieron un encuentro previo con la presidenta del Consejo de Ministros para dialogar sobre temas críticos. Los asuntos tratados incluyeron la inseguridad ciudadana, la crisis energética y la gestión gubernamental hasta las elecciones generales.

La legisladora expresó preocupación por la conducción del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente interino. Identificó improvisación y desorganización como principales deficiencias en el manejo de la criminalidad y el desabastecimiento de combustibles.

Patricia Juárez cuestionó el origen político del mandatario encargado proveniente de Perú Libre. En esa línea, recordó haber compartido debates en comisiones donde Cerrón defendió abiertamente la idea de una asamblea constituyente.

Finalmente indicó que Fuerza Popular evalúa con responsabilidad el complejo panorama político a pocos meses de las elecciones generales. La congresista enfatizó que tomarán decisiones considerando tanto los planteamientos del gobierno como las expectativas de la población.