“El perro es el animal más sensible y leal, por eso es el símbolo que llevamos a todo el Perú, por los que no tienen voz”, así explica Paul Jaimes el símbolo de su partido Progresemos con el que postula a la presidencia.

En entrevista con Correo, ofrece un discurso de mano dura contra la delincuencia, responde a las acusaciones en su contra y pide la renuncia del presidente José Jerí por las reuniones secretas con el empresario chino.

El candidato presidencial Paul Jaimes tiene por lo menos 15 perros y 15 gatos. (Archivo personal de Paul Jaimes)

¿Quién es Paul Jaimes?

Paul Jaimes es una persona como tú, como millones de peruanos que están indignados, cansados, aburridos de muchos falsos políticos que nos prometieron hasta el alma y hasta el día de hoy no los vimos cumplir con esas promesas electorales. Se han burlado de nosotros, quiero dejarle un mejor legado para las próximas generaciones, quiero ser un buen ejemplo para mis hijas, para que sepan que toda persona puede honrar su palabra, entregar su vida, a algo por encima de nuestra propia existencia, servir y haber sido útil en esta sociedad. Soy una persona que busca un cambio real y efectivo.

En el 2022 fue denominado como “el ministro paralelo” por su gestión en el Ministerio de Agricultura...

Cuando fui secretario del Ministerio de Agricultura, sobre ese caso, al día de hoy y por ese reportaje, me hicieron tres procesos, porque aducían que se retiró de manera arbitraria a un grupo de personas que despilfarraban el dinero del Estado. Dos de esos procesos fueron archivados hace dos años, mientras que el último proceso presenté un recurso y el Ministerio Público me dio la razón, por eso estoy interponiendo una demanda de difamación. Al final el honor no tiene precio y no permito que nadie lo mancille.

Al día de hoy estoy limpio como debe de ser, no he tenido ninguna detención como López Chau, no tengo ninguna sentencia como el señor Mario Vizcarra y no he tenido cuestionamiento vinculado al régimen fujimorista como lo tuvo el señor Carlos Álvarez, sabemos que al día de hoy no es capaz de decir cuál es su opción sexual, pero sí es campeón en desprestigiar a algunas personas. Creemos que si vas a ser presidenta se debe saber la opción sexual, porque si vas a ser transparente debe ser en todo el sentido, desde el momento en que se va a incursionar en política.

¿Por qué sería necesario que un candidato informe de su orientación sexual?

¿Qué pasaría si la pareja de cualquiera de nosotros fuera una persona que tuviera conflictos de interés? Es decir, es importante saber qué tipo de relación tenemos a lo largo de nuestra vida, qué pasara si nuestra pareja es un proveedor del Estado, cuál es el problema de decirlo o es que estamos cometiendo algún delito. Aquí no viene el tema de la opción, sino de la transparencia.

Sin embargo, hay candidatos que son solteros y a ellos no se les pide aclarar esa situación...

Bueno, si son solteros, que lo digan. Si tienen una pareja eventual, hay que decirlo, de qué nos debemos molestar.

Paul Jaimes arremete contra el candidato Carlos Álvarez, pues asegura que este no es transparente. Foto: Facebook País Para Todos

Usted fue denunciado en 2011 por violencia por su hermana, ¿qué puede decir al respecto?

Nada por el estilo, mi hermana ya ha enviado una carta, ella es mi amiga y miembro de la Comisión Política del partido y viaja conmigo a lo largo de todo el Perú. Después me vincularon a una denuncia que puso un estudio de abogado, que me vieron con arma de fuego y que amenacé a su secretaria, por ese caso, yo interpuse una querella. Estamos hablando de un hecho que denunciaron y ni siquiera me notificaron. Puedo decir que mis hijas y mis hermanos votarían por mí.

¿Por qué incluyó al excongresista Edwin Donayre como candidato a pesar de haber sido sentenciado por el Caso “Gasolinazo”?

Como abogado que soy y varios de la Comisión Política, leíamos su sentencia y en ningún considerando dice en la tesis fiscal quién hizo el destino del combustible, a dónde llegó, cuánto fue el porcentaje, nada de nada. No hay ningún detenido porque nadie va a pensar que un comandante del Ejército va a cargar, despachar y llevar, porque sino estarían detenidos los conductores, el repartidos, el que registra, supervisor, eso llama mucho la atención del proceso y todo ocurre cuando el hace la denuncia en el Lugar de la Memoria (LUM), ahí le reabren el proceso y es el juez César San Martín, ya con un tema ideológico siempre hemos luchado.

Usted dice que la gente está cansada de lo mismo, pero cuando fue congresista llegó con APP y votaba en el mismo sentido que Fuerza Popular...

Yo me voy contra la línea política de partidos como base, una golondrina no hace una primavera. Es un consenso de partidos a los que llega la mayoría, pero si eres un congresista no agrupado o tienes un voto aislado en temas de consciencia, listo, pero no marca una tendencia.

Afirma que pacificará el Perú en 6 meses, ¿cómo lo va a lograr?

Voy a aplicar el estado de sitio, voy a aplicar una reforma constitucional, a través de mi bancada, para que se replantee ese texto. El actual Congreso me ha realizado 62 reformas, pero la más importante no. Ese estado de sitio actual solo es para estado de guerra, lo cual no es correcto. Hoy estamos aplicando un estado de emergencia que solo debería ser aplicado en casos de desastres naturales. Prueba de ello es que no ha funcionado de forma alguna. Tenemos un presidente que sale encapuchado para sus grandes lobbies. Esperamos una censura en su calidad de presidente, proceda. Debería dejar el cargo. Estamos en modo automático, no va a cambiar nada. Esperamos capaz que el señor Jerí sea un próximo inquilino en Barbadillo.

El candidato presidencial Paul Jaimes defendió la candidatura del excongresista Edwin Donayre, quien cumplió una sentencia por el Caso Gasolinazo. Foto: GEC

Cuando habla de estado de sitio, ¿a que se refiere exactamente?

Sería para ser aplicado en la lucha contra el crimen organizado, es decir, para promover el orden interno. Aplicando el estado de sitio en el Perú, en seis meses yo pacifico este país porque restrinjo otros derechos fundamentales, liberando a las Fuerzas Armadas para que ejecuten y detengan a estas bandas. Sitiar algunas ciudades para la aplicación, por ejemplo, del derecho de inviolabilidad de domicilio, ya tenemos buenos ejemplos como en El Salvador.

Además, cuando los Policías intervenga conforme a la ley, en situaciones de franco, me capturen o abatan a cualquier delincuente requisitoriado tengan un beneficio económico y un ascenso.

A quienes defienden los derechos humanos de los delincuentes los invito a ir a todas las casas de las víctimas y que les digan que quieren defender a los delincuentes. Paul Jaimes y el partido Progresemos defendemos los derechos humanos de los peruanos de a bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) no ha dado la talla y la naturaleza para la cual nos suscribimos, ese es el gran problema.

Salirse de la corte tomaría años, ¿mientras tanto que se hace?

Para mí no hay una agenda prioritaria, sino toda la agenda es prioritaria. Presento la reforma constitucional, presento la denuncia para el retiro de la corte, mientras sigue su proceso modifico la ley de la flagrancia de 24 horas y de investigaciones fiscales, porque la impunidad no puede reinar. Tengo que crear la primera escuela de investigaciones, parecido a la Policía de Investigaciones del Perú. Además, tengo que modificar el artículo del Código Penal que establezca que todo funcionario público, incluso de la Policía, tenga penas en toda su estructura criminal no menor de 35 años de pena privativa.

Si hay hacinamiento en los penales, ¿dónde colocar a los delincuentes capturados?

A mí no me importa si los penales están con hacinamiento, no me importan los derechos humanos de los delincuentes, yo defiendo a los peruanos de bien. Si tienen que ingresar más delincuentes pues tendrán que ingresar, si tengo que construir a la velocidad anexos o ampliaciones como Ancón y Santa Mónica, tendré que hacerlo en tiempo récord. Por último, uso calabozos de las FF.AA. por mientras.

¿La pena de muerte se aplicaría sobre qué delitos?

Sé que hay un país indignado, pero yo no quiero traer más odios al Perú, quiero un país socializado. Es para el estado de flagrancia y para delitos de máxima criminalidad e incluido para los casos de violaciones a menores de seis años y que fueron asesinados, porque para mí esas personas no se va a dar la resocialización. Después de presentar la denuncia para el retiro de la corte, se eleva a una comisión y vuelve en un año para ver si me ratifico o no, luego hago las modificaciones en la Constitución tras dos legislaturas y luego cambiarlo en el Código Penal. Se debe respetar el debido procedimiento.

¿Qué país sería nuestro modelo? Porque en Estados Unidos aplicar la pena de muerte toma años...

Pero están detenidos, a partir de que estás enmarcado como lo máximo que es la pena de muerte, tú te encuentras en detención, no es que vayas a tener restricciones.

Paul Jaime propone cambiar las reglas para aplicar el estado de sitio. (Foto: GEC)

¿Quiere promover el uso de armas?

El uso de armas ya está oficializado en el Perú y legalizado, porque hay un reglamento. El problema es que una persona, que hace uso de su legítima defensa, estipulado en el Código Penal y en la Constitución, por qué en flagrancia para defenderse tiene que ser detenido un solo día, igual que los efectivos policiales.

Tengo que fortalecer las normas para que el uso de la legítima defensa no sufras carcelería, pero en flagrancia. Es para hechos excepcionales.

¿Qué piensa de las reuniones del presidente José Jerí con el empresario chino?

Eso de que fue a comer un chifa y fue encapuchado, nos cree tontos, luego de que fue a otra reunión porque le gustaría comprar caramelos chinos, nos cree tontos. Él debería de presentar su renuncia. Es del partido Somos Perú, que nos impuso a este señor en la negociación con las bancadas que sostuvieron a Dina Boluarte, debería presentar su renuncia y que asuma, por desgracia y no con gusto de todos los peruanos, otro congresista siguiendo el orden constitucional. Lo importante es darle tranquilidad y transparencia al país.

¿Y sino renuncia?

Sino renuncia el Congreso debería estar en la obligación de que proceda esa censura contra esa Mesa Directiva.

¿Está a favor de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)?

El Reinfo fue creado en un momento histórico por carácter político pensando que le daban un respiro a los que querían formalizarse, pero así lo hayan ampliado no sirve para nada, tampoco la ley MAPE que es una tontería. Hay que modificar la Ley General de Minería, esto quiere decir que hay determinar quiénes van a poder formalizarse por las zonas de concesión y explotación (...). Con lo que si no voy a llegar a ningún punto de consenso es con la minería ilegal.