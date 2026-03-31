El candidato, Álvaro Paz de la Barra respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a un participante de Independencia, quien consultó sobre las medidas para mejorar el sistema de salud frente a problemas como la burocracia, la mala infraestructura y la falta de empatía en la atención. El postulante planteó que la crisis responde a una falta de voluntad política y de enfoque en las necesidades reales de la población.

“Esto es un tema antropológico, sociológico porque lamentablemente tenemos una clase política ya de hace muchas decenas de años atrás que no tiene la empatía y razón por la cual no tiene la voluntad política”, mencionó

El representante de Fe en el Perú sostuvo que el sistema de salud requiere priorizar el sentido de urgencia y el sentido común en la toma de decisiones. En esa línea, indicó que es necesario reforzar la promoción y prevención de la salud, así como potenciar el primer nivel de atención.

“Hay dos factores que son fundamentales, que es el sentido común y es el sentido de la urgencia. Poco se escucha sobre la promoción y prevención de la salud. Mucho se escucha también que hay que potenciar el primer nivel de atención de salud”, indicó.

Paz de la Barra propuso descentralizar los servicios de salud y trasladar capacidades hacia las regiones para mejorar la cobertura. Señaló que esta medida permitirá convertir a las regiones en espacios de desarrollo integral, incluyendo el ámbito sanitario.

“Hay que descentralizar y desconcentrar en Lima absolutamente todo y darle a las regiones la capacidad para que puedan ser polos de desarrollo, ejes de desarrollo, hubs en todo sentido, económicos, educativos”, planteó.

El candidato también apuntó a implementar políticas públicas para incentivar a médicos del Serum y especialistas a trabajar en regiones. Indicó que actualmente existe una alta concentración de profesionales en Lima que limita el acceso a la salud en el interior del país.

“Políticas públicas para que podamos incentivar a los chicos del Serum para que puedan estar ahí trabajando, a los especialistas que se encuentran acá concentrados acá, pueden darle la posibilidad de llevar a las regiones la salud. Hay que desconcentrar”, sostuvo.

El postulante cuestionó la falta de infraestructura hospitalaria especializada en el país y criticó la indiferencia del Estado frente a esta problemática. Señaló que esta situación refleja el abandono histórico del sistema de salud.

“¿Cuántos hospitales neoplásicos hay en el Perú? ¿Qué tal indolencia? ¿Qué tal indiferencia?”, cuestionó.

Paz de la Barra finalizó su intervención señalando que su propuesta busca una transformación integral del país. En ese contexto, indicó que su planteamiento apunta a construir un sistema de salud más equitativo e integrado.