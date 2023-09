En una nueva reaparición y contando detalles desconocidos, el encarcelado expresidente Pedro Castillo - investigado por el presunto delito de rebelión - participó de la audiencia de tutela de derechos que solicitó en su defensa.

La defensa de Castillo solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Carlos Checkley Soria, que se declare fundada la solicitud para excluir del material probatorio recabado por la Fiscalía el acta de intervención policial del 7 de diciembre de 2022, día de su detención.

Durante sus alegatos, Castillo Terrones se presentó como “presidente de la República” y aseveró que su intención nunca fue huir del país. Por el contrario, solo pretendió llevar a su familia hasta la Embajada de México por la presión y supuesto hostigamiento que estos sufrían.

“Cuando decido conducir a mi familia a la Embajada de México, por los hechos que venían sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos cerca de la Prefectura detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas”, detalló el exjefe de Estado.

“Cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad y regresa para decirme que había una orden para conducirme a la Prefectura. Dígame magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se genera todo esto, me daban formatos para firmar, aparecieron muchas personas (...) Todo esto fue parte de un complot. Yo solo iba a dejar a mi familia, no estaba fugando ni había algún tipo de flagrancia”, agregó Castillo.

Finalmente, Juan Carlos Checkley Soria también escuchó la parte fiscal, que pide que se declare infundado el pedido de Castillo, y anunció que el caso se resolverá en las próximas horas y se notificará a las casillas de ambas partes.