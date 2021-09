El presidente Pedro Castillo aseguró este martes 7 de septiembre que considera “importante” que su Gobierno corrija “algunos errores” que se han cometido desde el inicio de su gestión el pasado 28 de julio.

En un breve discurso durante la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, el mandatario indicó que no ha existido “ningún tipo de discriminación” por parte del Gobierno y si lo ha habido por parte de “malintencionados, allá ellos”.

“Nosotros creemos importante corregir de repente, por ahí, algunos errores, pero es el momento que desde el Gobierno, desde el Estado, los derechos tienen que marcarse en igualdad de condiciones”, sostuvo.

“Acá no hay ningún tipo de discriminación si lo ha habido en otros momentos o se han gestado de repente malintencionados, allá ellos”, señaló.

En esa línea, el jefe del Estado indicó que desde su gestión los derechos se marcarán “en igualdad de condiciones” y no se discriminará a los ciudadanos “que no tiene un pensamiento o una forma de vida como yo”.

“Yo no voy a discriminar a esa persona que no piensa como yo, que no siente como yo, y que no tiene un pensamiento o una forma de vida como yo. Creemos importante que dejemos de un lado eso porque muchas veces nos hemos sentado en esas cosas y por eso se han dado cosas que hoy día queremos que cambien”, manifestó.

