Pedro Castillo rechazó la acusación fiscal y denunció cambios en la calificación legal del caso durante el juicio oral.
Pedro Castillo rechazó la acusación fiscal y denunció cambios en la calificación legal del caso durante el juicio oral.

Durante la audiencia en la que se evalúan los hechos vinculados al golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo volvió a negar los cargos planteados en su contra y arremetió contra el Ministerio Público, por lo que considera modificaciones arbitrarias en la acusación.

Según expuso, la investigación empezó con una imputación por conspiración, pero posteriormente fue cambiada a rebelión con el argumento de que habría coordinado con mandos militares, mencionando al general Walter Córdoba.

El exmandatario señaló que la Fiscalía ha ido alterando su posición a lo largo del proceso. “Al inicio fui investigado por conspiración, luego trajeron el tema de rebelión. Ahora, como han pedido 34 años y no se configura el delito, proponen 19 años por conspiración”, declaró.

Castillo sostuvo que el país está observando la manera en que se desarrolla la justicia y afirmó que la acusación se sustenta en un discurso, más no en acciones que evidencien coordinación con las Fuerzas Armadas.

Al finalizar su intervención, lanzó una pregunta irónica: “¿Cuánto tengo que pagar?”, en referencia al trato que (según dijo) reciben los grandes contribuyentes.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS