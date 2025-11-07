Durante la audiencia en la que se evalúan los hechos vinculados al golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo volvió a negar los cargos planteados en su contra y arremetió contra el Ministerio Público, por lo que considera modificaciones arbitrarias en la acusación.

Según expuso, la investigación empezó con una imputación por conspiración, pero posteriormente fue cambiada a rebelión con el argumento de que habría coordinado con mandos militares, mencionando al general Walter Córdoba.

El exmandatario señaló que la Fiscalía ha ido alterando su posición a lo largo del proceso. “Al inicio fui investigado por conspiración, luego trajeron el tema de rebelión. Ahora, como han pedido 34 años y no se configura el delito, proponen 19 años por conspiración”, declaró.

Castillo sostuvo que el país está observando la manera en que se desarrolla la justicia y afirmó que la acusación se sustenta en un discurso, más no en acciones que evidencien coordinación con las Fuerzas Armadas.

Al finalizar su intervención, lanzó una pregunta irónica: “¿Cuánto tengo que pagar?”, en referencia al trato que (según dijo) reciben los grandes contribuyentes.