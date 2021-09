Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda de Breña donde se alojó el presidente Pedro Castillo durante la segunda vuelta de las Elecciones 2021, aseguró que viajó a Estados Unidos como su invitado.

En diálogo con ‘Punto Final’, aseguró que viajó al país norteamericano para organizar el recibimiento del mandatario en Washington con algunos “paisanos” de Cajamarca y para ver “temas de seguridad”.

“(Estoy) acompañando al profesor Pedro. He venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña. He venido particularmente. He venido a organizar mientras llega aquí el presidente, a ver temas de seguridad porque había muchas cosas que ver aquí en el hotel con algunos paisanos de Cajamarca, tratando de coordinar para que él pueda recibir el saludo”, expresó.

“No voy a participar en reuniones, pero vamos a ir a Nueva York también. Voy a ir con la comisión también el día de mañana, vamos a ir en tren y de allí nos regresamos para Lima”, agregó.

Sánchez Sánchez también enfatizó que él corrió con sus gastos de viaje y traslado, pues no trabaja ni depende del Estado peruano.

“En Washington hay mucha gente de Cajamarca, incluso algunos familiares. Yo personalmente me he encargado de ver a esa gente de Cajamarca para que puedan saludar al presidente. Así es (me encargo de organizar su recibimiento)”, sentenció.

Como se recuerda, Pedro Castillo Terrones llegó a Estados Unidos para participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la 76° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según se informó en el Twitter de la Presidencia de la República, el jefe de Estado fue recibido por el representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth.

