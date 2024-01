Fiel a su estilo, el expresidente Pedro Castillo, se victimizó -nuevamente- durante una audiencia donde se evaluó su pedido para archivar la investigación en su contra por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

“Tal como lo dice, siente y vive cualquier ciudadano, lo que hubo es que se han organizado para ver de qué manera tumbamos este gobierno se ha dado una consigna política”, afirmó.

Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez son investigados por el golpe de Estado de diciembre de 2022.

DISCURSO

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisó ayer tres recursos que presentó el exmandatario, hoy preso en el penal de Barbadilo.

Durante el primer caso vinculado a una investigación por el delito de colusión, Castillo dijo que hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba contundente que permita afirmar que lidera una organización criminal.

“No lidero y no formo parte de ninguna red. Yo vengo de una familia humilde que conoce los valores”, sostuvo.

El segundo recurso fue uno que presentó en contra de la investigación que se le sigue por los delitos de rebelión y conspiración.

Para el expresidente, no se le pueden imputar los cargos debido a que no hubo una respuesta militar armada ni ordenó a la Policía alguna intervención en Lima o en las provincias.

“Jamás cometí el delito de rebelión, no se ha probado. Yo hice esta proclama, este acto político recogiendo las necesidades del país”, dijo.

Agregó que existió un “complot” en su contra.

Finalmente se evaluó un recurso de apelación por el caso golpe de Estado.

En su intervención, Castillo calificó de “ilegítimo” su encarcelamiento y afirmó que la Fiscalía lo investiga por un delito que no cometió.

“Quisiera que se me precise a qué hora cometí el delito, porque la imputación en mi contra es la que se le hace a Aníbal Torres y Betssy Chávez, son totalmente idénticos. Me causa sorpresa que hasta hoy el Ministerio Público no explique con claridad qué se me imputa”, puntualizó.