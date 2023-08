Encarcelado desde hace ocho meses por cometer un intento de Golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo recibe visitas en el penal Barbadillo. Sin embargo, según imágenes de Cuarto Poder, el exmandatario continúa reuniéndose con investigados por la red de presunta corrupción en su gobierno.

De acuerdo al dominical, uno de ellos es Henry Shimabukuro, exasesor de Castillo Terrones e investigado por el delito de organización criminal por el caso ‘Gabinete en la sombra’.

También se captó la presencia de la congresista Silvana Robles, quien fue captada cuando era trasladada en el vehículo de Shimabukuro.

Al ser consultada por esta visita, la también exministra afirmó que le pidieron visitar al expresidente por un tema de salud.

“Me contactaron, que él estaba mal de salud, tiene una afección dentaria, y yo les dije eso, que no tengo vehículo para ver al presidente y me dijeron nosotros la llevamos, ah ok. Y subí al carro. Me fueron a recoger y fui a visitar al expresidente. Y en el camino deduzco que era Henry porque le pregunté a la señora que iba conmigo que por qué la prensa, es Henry -¿Henry quién?- Shimabukuro”, contó a Cuarto Poder.

No obstante, Henry Shimabukuro dijo al dominical que se encontró con la congresista de manera fortuita en la puerta del penal Barbadillo. “Fortuitamente nos hemos encontrado ahí en la puerta. Me pidió una persona en común si la podía llevar y yo le dije que sí, que no había ningún problema”, admitió.

De lado, Shimabukuro afirmó que visita regularmente a Pedro Castillo por un “tema humanitario”. “Le llevo unos libros, lo visito, cómo está de salud, si tiene problemas internamente”, precisó.

Familiares y otros investigados

Cuarto Poder también informó que otro visitante es el sobrino de Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, a quien se le investiga por presunta colusión y organización criminal en el caso Puente Tarata III. Este último visita a su tío, pese a que su proceso le impide no comunicarse con sus coinvestigados.

“Está bien, los temas políticos, el tema sindical eso lo ve con su gente que le compete. Yo vengo como familiar, a visitarle, ver sus temas de salud a traerle unas cositas, eso más que todo (…) Yo tengo restricciones, ¿pero que puedan variar? Eso sucede si rompes alguna conducta y eso no hay porque yo estoy cumpliendo con las citaciones, y más no hay”, subrayó.

Cuarto Poder también registró visitas de Cledin Vásquez Castillo, hermano de Fray Vásquez, prófugo de la justicia. También a sus hermanas Gloria, María, Irma y Santos Castillo Terrones.