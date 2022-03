Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular e impulsor de la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, destacó que el recurso haya sido aprobado con 76 votos a favor, frente a 41 en contra y una abstención.

“Ha sido un éxito para nosotros tener esa cantidad de votos. Ahora viene lo siguiente: la fecha de presentación [del presidente o su abogado]”, manifestó Montoya Manrique en diálogo con la prensa desde el exterior del Parlamento.

No obstante, el legislador lamentó que se haya acordado establecer como fecha para el debate y votación de la moción de vacancia el lunes 28 de marzo a las 3:00 p.m.. En su opinión, extender dos semanas genera más “incertidumbre” en la ciudadanía.

“La gran mayoría de legisladores ha votado por esa fecha y yo no entiendo, cada uno es libre de opinar como quiera, pero mientras más tiempo se pase, más incertidumbre crea. Lo mejor hubiera sido solucionar todo esta semana”, aseveró.

Por otro lado, consultado por la presentación de Pedro Castillo ante el Pleno del Congreso para este martes, Jorge Montoya consideró que el discurso del jefe de Estado no genera “ninguna expectativa” y que buscaría “enfriar” el proceso de destitución.

“Tal como se ha estado llevando las cosas, no veo ninguna expectativa positiva de lo que vaya a hablar. Esperemos que sea positiva, pero, tal como se han dado las cosas, me parece que nos va a dar una sorpresa no agradable”, indicó.

“Su mensaje al Congreso que quiere dar es para enfriar la vacancia e interferir en el proceso. Definitivamente tiene ese objetivo, sino no lo haría”, añadió.

Óscar Zea y denuncia constitucional

Sobre el hábeas corpus interpuesto por el abogado de Pedro Castillo para frenar el avance de la denuncia en su contra que fue admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el portavoz de Renovación Popular juzgó que el proceso es parlamentario y no judicial.

“El trabajo es una cuestión constitucional, no es judicial. No sé qué hará pidiendo garantías en el Poder Judicial. Acá el Congreso es libre y autónomo. Los abogados podrán dilucidar ese caso finalmente”, apuntó.

En relación al informe del programa Panorama, en torno a una denuncia en contra del congresista de Perú Libre y ministro de Agricultura y Riego, Óscar Zea, por homicidio, Montoya adelantó que indagan el tema para determinar qué pasos seguir.

“Estamos investigando la situación porque es extraño que no tenga ninguna orden. Nosotros no conocíamos los antecedentes. Vamos a ver en qué estado está, para ver qué acción tomamos”, concluyó.

