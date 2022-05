El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, negó haber entregado dinero al presidente de la República, Pedro Castillo, durante su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios de 2021, tal y como se escucha en un presunto audio difundido entre el prófugo exsecretario general Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, como parte de la investigación por las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en Sarratea, Silva señaló que hizo una campaña personal a favor del mandatario, pero que no le otorgó dinero.

“(¿Usted ha realizado aportes a la campaña de Pedro Castillo en segunda vuelta?) Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún solo ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Seguidamente, aseguró que en la fecha de dicho audio, que data del 25 de julio 2021, él aún no sabía que Castillo Terrones lo iba a invitar para formar parte del gabinete ministerial.

“Esa conversación es entre dos personas que, a esa fecha, al 26 (de julio de 2021) creo que hablan, yo no sabía, ni había soñado ser ministro. Yo me entero que iba a ser convocado para ser ministro el día 28 (de julio de 2021). Eso que han hablado tienen que probarlo, ver la fuente y demostrarlo. Yo he hecho un tuit ayer donde desconozco y ratifico que es tema no ha sucedido”, sostuvo.

“(¿Va a iniciar acciones legales contra Bruno Pacheco y Zamir Villaverde?) Claro que sí, en su momento”, agregó, Silva.

Audio de Villaverde y Pacheco

En un supuesto audio que difundió Willax, se escucha a Villaverde decirle a Pacheco que Juan Silva fue quien le entregó un maletín con “un millón de dólares o soles” para asegurarse el puesto de ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Juan Silva, pero a este pata le han pescado con... ese huevón no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles, asu qué abuso”, dice Villaverde. “Con el maletín, pe’. Pedro (Castillo) sabe del millón de soles, se hace el huevón”, responde Pacheco.

“Él ha puesto todo, pero sabiendo que iba a ir a Transportes. Ya ahí va a negociar otras cosas”, replica el empresario, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I.