Un reportaje elaborado por Punto Final dio cuenta de las contradicciones en las que cayó el presidente de la República, Pedro Castillo, en las respuestas que brindó ante las Fiscalía de la Nación el último 17 de junio, en el marco de las investigaciones en su contra por presuntos delito de corrupción.

El dominical tuvo acceso al documento con todas las respuestas que dio el máximo mandatario ante el Ministerio Público y detalló que sus discursos previos no coincidieron con lo que dijo en aquel interrogatorio.

La Fiscalía de la Nación le consultó al jefe de Estado si conocía a la lobbista Karelim López y el dijo que sí. Sin embargo, previamente, en entrevista para CNN con Fernando del Rincón aseguró nunca haberla conocido.

“Sí la conozco cuando visitó el despacho, no recuerdo la fecha. Habiéndome visitado 2 veces y entrevistado personalmente conmigo. No tengo ningún vínculo con ella”, declaró Castillo Terrones frente al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Respecto a su sobrino investigado y prófugo, Fray Vásquez, Pedro Castillo dijo que después de que él asumió como presidente no volvió a tener contacto con él.

“Lo conozco desde que nació, es mi sobrino. No hemos tenido trato frecuente. Nunca. Esporádicamente. En la campaña nos hemos encontrado después de años me ha acompañado desde tiempo próximo a la segunda vuelta, en los recorridos a las provincias. Cuando ejerzo el poder no tuve contacto con él”, respondió.

No obstante, Vásquez Castillo fue identificado por colaboradores eficaces como el que recibía a los visitantes en la casa del pasaje de Sarratea, en Breña. Además, el informe de la Comisión de Fiscalización detalló que el mandatario y su sobrino tuvieron comunicaciones telefónicas después del 28 de julio.

Según Punto Final, Castillo también mencionó no conocer a los congresistas de Acción Popular sindicados como ‘Los Niños’ por López Arredondo, pero ante la Fiscalía de la Nación dijo no recordar los temas que trató con ellos cuando los recibió en Palacio de Gobierno.

“No recuerdo, pero de manera general quiero indicar que no todas la visitas que llegan a la Presidencia son atendidas por mí, pero cuando hay comisiones de congresistas, o en situaciones de emergencia, los atiendo por minutos máximo 5 y les pido que abordemos tema de política y luego los derivo al ministerio respectivo”, manifestó.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE