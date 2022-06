Pedro Castillo habló sobre diversos temas en una entrevista en TV Perú, una de ellas fue si el tiene alguna relación con los audios de Juan Silva y Zamir Villaverde.

Cabe mencionar que el Ministerio Público confirmó que el audio, difundido por Willax esta semana, donde se escucha una conversación entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, el 4 de noviembre del 2021, efectivamente existe.

Ante estos, Pedro Castillo negó tener alguna relación con estos audios. “Desconozco y la rechazo. Yo entiendo que en el marco de las investigaciones, personas que tienen que rendirle cuentas a la justicia y en su desesperación se atribuyen ser colaboradores eficaces se someten a hacer supuestas declaraciones.

Luego continuó con: “me gustaría que las investigaciones se hagan con rapidez y con la seriedad del caso”, manifestó el mandatario”.

¿Qué revela el audio?

En la transcripción que recoge la conversación se aprecia que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 a Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.

Según la transcripción, el Villaverde García, quien afronta prisión preventiva, le dijo al exministro Silva:

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”.