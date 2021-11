El presidente de la República, Pedro Castillo, afirma que su Gobierno ha actuado en defensa de las garantías para invertir en el Perú, destacando que desde la campaña electoral y luego de jurar en el cargo lo han cuestionado con calificativos como “comunista” o “terrorista”.

Todo esto, en su discurso como parte de la clausura de la CADE 2021 que se llevó a cabo este jueves 18 de noviembre.

“En el plano económico, muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí, algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo porque así es la democracia”, comentó el jefe de Estado.

“Pero desde la campaña y con mayor intensidad durante este tiempo no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, terrorista, responsable del aumento de precios de combustibles, del dólar, de los alimentos. Dijeron que confiscaría sus casas y los ahorros. ¿El Gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien? ¿Alguna empresa? Todo lo contrario”, añadió.

Pedro Castillo resaltó ante los participantes de este foro empresarial que no basta el crecimiento económico si es que no se prioriza la atención de los derechos de los más pobres.

“No basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado del bienestar social para todos. Si el desarrollo olvida a los pobres no es desarrollo. Creemos importante que estos conflictos sociales que han venido desde hace tiempo deben ser atendidos. Estos pueblos no deben seguir siendo olvidados”, resaltó.

El mandatario comentó que su gestión recibió un Perú afectado por la pobreza, con agricultores abandonados y preso de la delincuencia común, el sicariato y el narcotráfico.

“No nos estamos justificando por la realidad está ahí, pero es cierto que hemos recibido un país donde la corrupción le robó a los peruanos más de 23 millones de soles al año”, destacó.

