Este jueves 27 de noviembre, el Poder Judicial dará lectura a la sentencia correspondiente al expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, encabezada por el juez supremo José Neyra Flores e integrada por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, ha fijado la lectura de la sentencia para las 9:00 a.m.

En esta audiencia —que se prevé larga por la complejidad del proceso— se decidirá si el exmandatario es responsable de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicita una condena de 34 años de prisión para Castillo: 25 años por rebelión, 3 por abuso de autoridad y 6 por grave perturbación de la tranquilidad pública.

Según la hipótesis fiscal, el exmandatario habría organizado y llevado a cabo la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia —acciones que anunció en su mensaje a la Nación— con la finalidad de establecer un gobierno de excepción.

Para la expremier, Betssy Chávez Chino, el Ministerio Público ha pedido una condena de 25 años de prisión. En el caso de Aníbal Torres, exjefe del Gabinete y exasesor, la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años.

Pedro Castillo asistirá a la lectura de la sentencia de forma virtual desde el penal de Barbadillo, donde permanece cumpliendo prisión preventiva.