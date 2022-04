El presidente de la República, Pedro Castillo, presentó al Congreso un proyecto de ley que busca condonar las papeletas a los transportistas, las que fueron impuestas durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por las graves consecuencias de la COVlD-19.

“La presente ley tiene por objeto conceder amnistía a favor de los transportistas, conductores y generadores de carga del servicio de transporte público terrestre de personas y mercancías y del servicio de transporte público terrestre de pasajeros en vehículos menores, por las infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre que hubieran cometido”, se indica en la iniciativa.

Asimismo, se indican que la norma será aplicable a las infracciones cometidas desde el 16 de marzo de 2020 hasta la entrada en vigencia de la presente ley, y tiene por efecto eliminar legalmente “el hecho infractor y producir la conclusión y/o archivo del procedimiento administrativo sancionador, incluida la etapa de ejecución coactiva (lo que incluye costas y costos del procedimiento de cobranza coactiva), así como la extinción de la obligación de pago de la multa”.

“En el caso del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores, las municipalidades distritales aprueban el listado de las infracciones que se encuentran dentro del ámbito de los beneficios de la amnistía, excluyendo a aquellas que se encuentren directamente vinculadas con la ocurrencia de accidentes de tránsito y la salud de la población”, se precisa.

Según el detalle de la norma, entre los beneficiados se encuentran los llamados colectiveros, transportes turísticos, de estudiantes y taxis. Asimismo, los que transportan mercancía en general y la especial.

No obstante, la normal no beneficia a multas por conducir en presencia de alcohol, sin tener licencia, no respetar la velocidad, entre otros.

