El exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez se pronunció sobre la detención preliminar contra el vacado expresidente Pedro Castillo, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión.

Tras haber acudido a la sede del Ministerio Público al dar su testimonio sobre la mencionada indagación contra Castillo Terrones, el también congresista de Cambio Democrático consideró que la detención al exmandatario fue arbitraria e ilegal.

“La resolución de detención preliminar que se ha hecho al presidente Pedro Castillo no está debidamente motivada por lo tanto es arbitraria e ilegal. Hoy, todas las fuerzas políticas y la sucesión constitucional en Palacio de Gobierno, en la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, que considere que no podemos ir al enfrentamiento como se ha tenido estos siete meses”, manifestó la prensa.

En la misma línea, Sánchez reiteró que la decisión que tomó el exjefe de Estado al dar un golpe el último miércoles 7 de diciembre, no fue acordada por el Consejo de Ministros.

“Los ministros no fuimos convocados a sesión formal para tratar este punto de agenda ni en diálogo formal, informal o social. Esta decisión no fue asumida por ninguno de los ministros, por lo tanto, hoy he venido a reafirmar ello”, sostuvo.

Asimismo, el el exfuncionario opinó que la solución para la crisis política en el país es con un adelanto de elecciones general. Sin embargo, aseveró que este mecanismo debe ser consensuado y dialogado.

“Creemos que la sucesión constitucional no resuelve la crisis que hoy tiene el país, creemos que es importante el adelanto de elecciones, pero ese mecanismo tiene que ser dialogado, respetuoso porque no podemos ir a un enfrentamiento mayúsculo y que puede afectar como hoy el orden social del país, sino afectar la vida de mucha gente”, expresó Roberto Sánchez

Declaraciones de Roberto Sánchez

