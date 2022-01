El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y aclaró que no le “debe nada” por su postulación en las pasadas elecciones generales.

En entrevista con Exitosa Noticias, el jefe de Estado dijo ser “consciente” que para llegar a la Presidencia tiene que ser militante de un partido.

“(¿Sientes que le debes algo a Vladimir Cerrón?) No se trata de sentir ni de deber. Yo no le debo nada a nadie. Tampoco él me debe, pero soy consciente que para llegar a un gobierno tienes que ser militante de un partido”, expresó.

En ese sentido, Castillo Terrones manifestó que Perú Libre “tiene que entender” que ahora también está gobernando para quienes no votaron por él en las elecciones generales.

“El partido tiene que entender que yo, al asumir el Gobierno, ya no soy presidente del partido. Yo soy presidente de todos los peruanos. La puerta está abierta para el doctor Cerrón y para todos los partidos”, subrayó.

El mandatario también descartó que el exgobernador de Junín esté buscando imponer decisiones en su gestión. “Para nada es así. Yo creo que el doctor Vladimir Cerrón hoy ha entendido que, por encima de todas las cosas, está el país”, sostuvo.

Finalmente, Castillo Terrones reconoció que durante las reuniones que mantuvo con Cerrón Rojas han conversado sobre diversos temas, como la vacunación contra el COVID-19 y el retorno a las clases presenciales.

“Últimamente hemos conversado, al igual que con otros actores políticos. Hemos hablado si estamos avanzando o no sobre lo que habíamos planteado para el país: las vacunas y el retorno a la presencialidad”, sentenció.

