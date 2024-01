Pedro Castillo, encarcelado por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022 y por organización criminal, presentó ante el Poder Judicial dos recursos para anular la acusación que plantea 34 años de prisión.

Castillo Terrones participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo y aseguró que todo es “una cortina de humo”. “Lo que ha habido acá es un apuro toda vez que hay una persona que inició una investigación a un presidente elegido por el pueblo a la que la misma Junta Nacional de Justicia le ha bajado el dedo por presuntos delitos de líder de una organización criminal”, manifestó.

“He puesto una acción de hábeas corpus para que se declaren nulas todas estas resoluciones por una cuestión competencial. ¿Era la fiscal de la Nación competente para solicitar a usted la detención judicial del presidente de la República? Yo voy a decir que no porque no existe en la historia del Poder Judicial en todo el mundo una detención en flagrancia de un presidente de la República”, cuestionó.

Castillo añadió lo siguiente: “El 7 de diciembre tomo la decisión de llevar a buen recaudo a mi esposa y a mis hijos a la embajada de México, jamás me estaba fugando, no estaba fugándome del país. ¿Quién se fuga con la propia Policía? ¿Quién se fuga en el mismo carro del presidente? Fue detenido arbitrariamente, con fusil en mano, por la Policía por una orden superior. ¿Quién es el mandato superior de la Policía? ¿Acaso no es el presidente de la República o es la fiscal de la Nación?”.

Como se sabe, su abogado Eduardo Pachas, quien dijo que la Fiscalía de la Nación se habría apresurado en cerrar la investigación preparatoria para formalizar la acusación penal antes que se evalúen pruebas solicitadas por la defensa del exmandatario.

“Se limita el derecho a presentar pruebas que están a nuestro favor y que mantienen lo que en un primer momento hemos dicho: que el golpe de Estado lo hizo las Fuerzas Armadas, la señora Patricia Benavides y la señora Dina Boluarte a mi patrocinado”, manifestó.

“Aún suponiendo que las personas que han intervenido en las diversas fases del procesamiento del señor Pedro Castillo Terrones hubiesen tenido alguna intención malévola, política, oscura, subalterna, lo único que interesa en este caso es esclarecer si Pedro Castillo dio un golpe de Estado o no”, agregó.

