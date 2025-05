Pedro Cateriano Bellido, ex presidente del Consejo de Ministros (PCM), es fundador y secretario nacional de Política, Doctrina y Plan de Gobierno de Libertad Popular, el partido que lidera Rafael Belaunde Llosa (precandidato presidencial). En esta entrevista, revela las conversaciones que tiene esa organización política con miras a las elecciones de 2026 y las posibilidades de llegar a alianzas con espectros tan opuestos como la izquierda y la derecha.

¿Cómo vienen trabajando en Libertad Popular con miras a las próximas elecciones?

Felizmente bien, con mucho trabajo porque notoriamente estamos en una situación de desventaja. Los actuales partidos que forman parte del Congreso no solo utilizan la infraestructura del Estado para realizar sus actividades, como es público y notorio en el caso de muchos parlamentarios, sino que además el financiamiento público que reciben también lo usan para efectos electorales. Seguimos con la confianza de, en algún momento, ya hacer propuestas, alternativas.

¿Y cómo están trabajando las alianzas, ya que es sabido que han tenido reuniones con la izquierda democrática?

Hemos tenido conversaciones no solo con la izquierda democrática, con la cual tenemos marcadas diferencias. Por ejemplo, nosotros no estamos a favor de una Asamblea Constituyente, estamos a favor de un régimen económico que garantice la economía social de mercado, la inversión privada, la libre empresa; y estamos en contra de la minería ilegal, que la izquierda antidemocrática y la derecha antidemocrática en el Parlamento apoyan. Creemos que la minería es un motor fundamental para el desarrollo económico del país. Cuando me negaron la confianza, planteé al Congreso y dije que la minería ilegal era una verdadera amenaza, mis enemigos y adversarios festejaron esa negativa de confianza, pero hoy lamentablemente el tiempo me ha dado la razón: la minería ilegal ya es una verdadera amenaza.

¿Con esos bloques del Congreso tienen coincidencias o dialogarían?

No, con aquellos que están desde el Parlamento defendiendo la minería ilegal, apoyando o aprobando leyes manifiestamente inconstitucionalesque están bloqueando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ¿bien difícil, no?

¿Qué respondería a quienes afirman que Libertad Popular se está “caviarizando” por reunirse, por ejemplo, con Alfonso López-Chau?

Nosotros dialogamos con todos, pero de allí a pactar, a formar alianzas, es otro asunto. Uno de los rasgos distintivos de la democracia es el diálogo, algo que no practican las dictaduras ni los autoritarios. Si hay que dialogar, dialogaremos. Ahora el señor López- Chau, él mismo, con sus acciones, se ha ido distanciando de aquellos que sí creemos en un régimen democrático en donde se garantice la libertad económica.

¿Tienen acercamientos con otros sectores de izquierda?

He enfrentado a la izquierda, pero no como francotirador, nunca he estado al lado de la izquierda, siempre he combatido todas las dictaduras latinoamericanas de izquierda y de derecha porque no creo en las dictaduras. Y ese es el problema, hay un sector de la derecha peruana que cree en las dictaduras y bueno no se diga ya de la izquierda que defiende la dictadura, por ejemplo, de Nicolás Maduro.

Pero han dialogado con López-Chau, quien defiende la dictadura de Maduro...

Dialogar no significa acercarse; que yo dialogue con usted ahora no quiere decir que estoy con la línea editorial de Correo.

¿También algunos consideran un error que se hayan reunido con el coronel PNP (r) Harvey Colchado y Gino Costa?

No es un error. Con peores personas me he reunido yo siendo presidente del Consejo de Ministros. El coronel Colchado es un oficial que ha luchado contra la corrupción y uno de los principales problemas que ahora tiene el país es la lucha contra la corrupción. En mi caso, le digo, si haber enfrentado la dictadura de Fujimori-Montesinos y los dos gobiernos corruptos del Apra significa ser caviar, es una manera que piensan algunos, pero yo creo que la lucha contra la corrupción es algo que hay que enfrentar y lamentablemente hoy vemos impunidad.

¿Se reunirían con Phillip Butters y Carlos Alvarez?

Rafael Belaunde se ha reunido con Carlos Alvarez, son conversaciones y no hemos llegado a ningún acuerdo, yo no he participado, pero lo gracioso es que se critican algunas reuniones y otras no.

¿Y con Phillip Butters?

Nosotros conversamos con todas las personas que tienen disposición y con todas las agrupaciones. El tema es el programa de gobierno. Una cosa es dialogar y otra ponerse de acuerdo o pactar. Para nosotros, el programa de gobierno es algo fundamental. Con agrupaciones que no creen en la economía de mercado, en la inversión privada, en el libre comercio, es bien difícil ponerse de acuerdo. Con el señor Butters no hemos tenido ningún contacto.

¿Conversarían?

Con todos, no solo con el señor Butters. Algo que hemos perdido en el Perú es el diálogo, el intercambio de ideas, de pareceres; la discrepancia democrática, civilizada sin insultar, sin agredir, eso es nada más.

¿Dialogar con todos significa también con Fuerza Popular, Renovación Popular y APP de César Acuña?

¿Podemos nosotros avalar agrupaciones políticas que en los últimos años han apoyado impúdicamente a la minería ilegal? ¿Cómo podemos apoyar eso? Y no lo digo yo, sus votaciones lo reflejan. Hoy día uno de los grandes problemas es el crimen organizado de la minería ilegal. Usted ha mencionado a este señor que dice ser el gobernador de La Libertad y hoy día, debido a su frivolidad, incompetencia e ineptitud, ha permitido, con su alianza con este inepto gobierno, el avance de la minería ilegal en La Libertad. ¿Cómo nos podríamos aliarnos electoralmente con una persona que representa y defiende en el Parlamento los intereses de una minería ilegal?

¿Entonces, descarta cualquier acercamiento con estas agrupaciones?

Yo diría con todos los partidos que forman parte de este vergonzoso Congreso. Estamos viendo, como le he dicho, cómo votan izquierda y derecha a favor de la minería ilegal, cómo lo hacen es un tema de dominio público. ¿Cómo podemos pactar con agrupaciones que en este momento trabajan para el crimen organizado?

Y con agrupaciones que no están en el Congreso, como Primero La Gente y el grupo de Mirtha Vásquez, ¿dialogarían?

Mirtha Vásquez simboliza el bloqueo a las inversiones mineras legales, eso es lo que hizo cuando estuvo en la PCM. De ninguna manera podríamos llegar a una alianza con una persona que ha tenido esa actuación.

¿Y con Primero la Gente de Marisol Pérez Tello?

En este caso tienen un problema interno grave, primero que solucionen sus problemas. Si de lo que se trata es de acercarse y formar alianzas, el paso obligado es dialogar.

¿Tienen en agenda reuniones con otros grupos?

Sí las tenemos programadas, pero por el momento eso lo debe decidir la Comisión Política.

En cuanto a propuestas ¿qué plantea Libertad Popular para acabar con la minería ilegal?

En primer lugar, proponemos que se desburocraticetodo el fangolegislativo que existe para que se puedan desarrollar proyectos mineros legales. El Estado, durante los últimos diez años, ha obstruido la tramitación de proyectos mineros legales y, sin embargo, ha facilitado con su inacción el avance de la minería ilegal .

¿Cree que la presidenta Boluarte debe terminar su gestión o existirían causales para su vacancia?

Eso es muy gracioso ¿no? La distorsión del sistema político mediante la fuerza bruta de los votos ha desnaturalizado lo que significa la vacancia por incapacidad moral permanente. O vemos como la vacancia la usa el Parlamento como un mecanismo de amenaza permanente para tener sometida a la presidenta, ¿no? La presidenta Boluarte ha abandonado su principal obligación, que es la de defender y hacer cumplir la Constitución y las leyes para estar sometida al Parlamento. Y lo que vemos es simplemente un Congreso que arrasa y aplica la Constitución y la ley en base a sus intereses políticos. Por eso el repudio nacional a la calamitosa gestión de la presidenta Boluarte.

¿Pero debe llegar al 28 de julio de 2026?

Lo que debe hacer no solo el Gobierno sino el Parlamento es acatar y cumplir la Constitución y es algo que no están haciendo ni el Gobierno ni el Parlamento. Este es un Parlamento cobarde, acuerdese cuando AníbalTorres los denunció de golpistas, se quedaron mudos por temor, por pánico a la disolución y eso hay que recordarlo, esa cobardía de este Parlamento. Ahora, todos sospechamos que a partir del 28 de julio, fecha desde la que no podrá disolverse el Congreso puede ocurrir cualquier cosa en el país. Eso es claro.

¿Cobardía o cuidan sus cargos hasta julio del próximo año?

Yo no diría sus cargos, sus intereses económicos, la billetera, izquierda y derecha. Entonces, como el último año no se puede disolver el Congreso, van a tratar de desmarcarse del Gobierno. Este Parlamento, en el último año de mandato de la presidenta Boluarte, puede hacer cualquier cosa, sin duda alguna.

¿Usted qué avizora?

A mí no me gusta especular, en política no me gusta especular, solo relato hechos y, de acuerdo a lo que está ocurriendo, cualquier cosa puede pasar.