Pedro Francke Ballvé, exministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo, lideró el equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y estuvo a cargo del bloque económico durante el debate técnico realizado anoche.

Debate

Francke Ballvé señaló que “quienes han gobernado nuestro país no les han dado las oportunidades ni han permitido un sistema ordenado para que ustedes puedan progresar”.

“Por eso, una de las primeras medidas que hemos planteado es que vamos a derogar las ocho ‘leyes procrimen’ que votó la bancada fujimorista y que no votó Roberto Sánchez”, afirmó.

Asimismo, el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue en contra del plan de gobierno de su partido y aseguró que no habrá estatizaciones, que respetarán los contratos y mantendrán una política macroeconómica de estabilidad.

En ese marco, sostuvo que “el caos fiscal lo ha establecido esta bancada (fujimorista)” y que, según indicó, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha advertido que las leyes del actual Congreso ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica.

En esa línea, reafirmó que respetarán la autonomía del BCR y que se solicitará la continuidad de Velarde en el cargo.

Réplicas

En el intercambio de ideas, Francke respondió a Luis Carranza, quien cuestionó el crecimiento de la inversión privada durante su gestión, y afirmó que en los primeros seis meses de su gestión en el MEF se crearon 300 mil empleos.

“Me sirve para recordar que el fujimorismo quiere decir que no ha tenido nada que ver con la política económica de estos años, pero el senador (José) Arista fue ministro (de Dina Boluarte) un año completo en el Ministerio de Economía y Finanzas”, sentenció.

Además, sostuvo que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, “prácticamente ordenó con un ‘tweet’ al ministro de Economía que pagara 450 millones de dólares por aviones”, refiriéndose a la compra de los F-16.

“Al mismo tiempo que nuestros jóvenes no tienen becas para poder estudiar”, acotó.