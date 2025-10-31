Pedro Pablo Kuczynski aparece como número uno en la lista al Senado presentada por Fuerza y Libertad, tal como figura en la plataforma oficial del partido.

La alianza es liderada por Fiorella Molinelli y el gobernador de Huancavelica, Zósimo Cárdenas, quienes integran la plancha que acompañará al exjefe de Estado.

La postulación ha reavivado cuestionamientos debido a las investigaciones que Kuczynski afronta por presuntos pagos vinculados al caso Odebrecht mediante consultorías de su empresa Westfield Capital, cuando fue ministro de Economía.

Aunque PPK permanece en libertad, mantiene impedimento de salida del país, lo que ha generado dudas sobre las implicancias legales de su candidatura.

Su estado de salud también ha sido materia de debate. El exmandatario ha señalado públicamente que atraviesa una condición médica delicada y que requiere atención especializada fuera del país, solicitudes que su defensa ha intentado gestionar ante el Poder Judicial sin obtener autorización.