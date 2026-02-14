Pedro Ripalda Ramírez, exdirector ejecutivo del desaparecido extinto programa Qali Warma, presentó su renuncia irrevocable al cargo de director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 del Programa para el Mejoramiento de la Información y Registro Social – Sinafo, adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La carta fue dirigida a la presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

En su misiva, Pedro Ripalda sostuvo que su designación se realizó mediante un proceso de selección conforme a las regulaciones del Banco Mundial y aprobado por las instancias correspondientes, sin impedimento legal para ejercer la función pública. Indicó que su decisión responde a motivos estrictamente personales, con el fin de priorizar su vida familiar.

El OFIS había defendido previamente su nombramiento, señalando que el cargo fue concursado bajo criterios de competitividad y evaluado por un comité autónomo, además de contar con la aprobación del comité directivo integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Midis y OFIS. La designación se oficializó mediante resolución publicada en el diario El Peruano.

Ripalda dirigió Qali Warma entre abril y noviembre de 2024, periodo en el que estalló un escándalo por presuntas conservas adulteradas suministradas por la empresa Frigoinca , caso que incluyó denuncias de intoxicaciones escolares y supuestos sobornos a funcionarios para evitar sanciones e incorporar productos al menú escolar.

Las investigaciones revelaron un presunto esquema de corrupción que comprometía a exfuncionarios del programa.